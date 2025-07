El rumbo del crecimiento y la quimera del "derrame"

2019 / 27.170.961.279

2020 / 49.435.654.379

2021 / 54.792.681.662

2022 / 46.433.093.631

2023 / 61.862.093.952

Como se puede apreciar, hacia el 2023, pero fundamentalmente en ese año, el aumento es considerable. Aunque se espera a setiembre del 2025 para actualizar los datos de los rubros, Uruguay mantiene el mismo comportamiento.

Los principales rubros de depósitos en el exterior de Uruguay están relacionados con el sector financiero, incluyendo cuentas corrientes y de ahorro en moneda extranjera, así como inversiones en valores y fondos del exterior. Además, existen depósitos relacionados con el comercio exterior, como depósitos aduaneros y servicios de transferencia de fondos.

Uruguay ofrece cuentas en dólares (USD), euros (EUR), francos suizos (CHF), entre otras monedas, para residentes y no residentes. En las inversiones en valores se incluyen bonos corporativos y soberanos, acciones, notas estructuradas y fondos de inversión del exterior. Se ofrecen servicios de custodia local e internacional para activos financieros, incluyendo bonos, acciones, fondos y otros. Se trabaja en depósitos aduaneros tanto públicos como privados, para el almacenamiento de mercancías destinadas al comercio exterior.

Empresas especializadas ofrecen servicios de transferencia de dinero al exterior. Y se sigue ofreciendo productos offshore, que es la posibilidad de abrir cuentas en Suiza y Estados Unidos a través de bancos locales. También se realizan depósitos relacionados con la importación y exportación de bienes y servicios, incluyendo productos agrícolas, forestales, pesqueros y lácteos. En los servicios se incluye alojamiento, salud, paquetes turísticos, transporte terrestre de pasajeros, servicios de aeroaplicación, seguros y reaseguros.

La carnada

El impulso a las zonas francas y políticas destinadas a atraer inversiones sigue siendo una meta. Uruguay ofrece incentivos fiscales atractivos para atraer inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Estos incentivos se encuentran principalmente en la Ley de Promoción de Inversiones y otros regímenes especiales como zonas francas y parques industriales.

Principales incentivos fiscales:

- Ley de Promoción de Inversiones (Ley N° 16.906): Este régimen permite a las empresas deducir una parte de sus inversiones del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).

- Exoneración del IRAE: Dependiendo del proyecto y su puntaje en la matriz de indicadores, las empresas pueden exonerar hasta un 90 % del IRAE a pagar durante un período determinado.

- Devolución de IVA: Se puede acceder a la devolución del IVA por compras de obra civil y bienes muebles destinados al proyecto.

- Exoneración del Impuesto al Patrimonio: Los bienes incluidos en el proyecto pueden quedar exonerados del Impuesto al Patrimonio.

Zonas Francas:

Estas zonas ofrecen un régimen fiscal especial con exoneraciones de impuestos a la renta y al patrimonio, entre otros. Se otorgan beneficios fiscales para proyectos de generación de energías renovables y beneficios fiscales para empresas que realicen actividades de investigación y desarrollo.

Hay un mecanismo de control que implica presentar el proyecto ante la COMAP (Comisión de Aplicación): La empresa debe presentar un proyecto de inversión ante la COMAP, la cual evalúa los beneficios fiscales a otorgar.

Cada régimen de incentivos tiene sus propios requisitos, como un monto mínimo de inversión, plazos de exoneración, entre otros. Los beneficios suelen estar dirigidos a sectores y regiones específicas que el Gobierno busca desarrollar.

Se ofrece como ventaja de invertir en Uruguay que no existe discriminación entre inversores nacionales y extranjeros. Uruguay tiene un sistema impositivo estable, transparente y profundizado por la LUC; hay libre entrada y salida de capitales, esto implica que no se requiere autorización previa para la entrada o salida de divisas. La frutilla de la torta es que el mercado financiero es libre y no existen restricciones para el ingreso o egreso de capitales.

La tajada

En 2023 las zonas francas en Uruguay tuvieron un impacto económico significativo, representando más del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, equivalente a unos U$S 3.792 millones, según datos de Uruguay XXI. Además, las exportaciones desde zonas francas alcanzaron los U$S 4.268 millones, representando el 32 % del total de las exportaciones uruguayas.

Zonamerica: Fue el desarrollador que más valor agregado bruto generó en 2023, con U$S 1.515 millones, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Zona Franca Punta Pereira (Montes del Plata): Contribuyó con U$S 499 millones, destacándose en el sector industrial.

World Trade Center Free Zone: Generó U$S 471 millones en valor agregado, mostrando un crecimiento significativo en los últimos años.

Leudando

El PIB de Uruguay creció un 3,1 % en 2024, según el último informe del Banco Central del Uruguay (BCU), impulsado principalmente por el sector agroexportador y la recuperación del turismo tras la pandemia. El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se situó en 21.384 euros, ubicando a Uruguay en el puesto 54 a nivel mundial. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento del 3,2 % para 2024 y del 3 % para 2025, según Datosmacro.

Los analistas locales, según la Encuesta de Expectativas Económicas del BCU, proyectan un crecimiento del 3,1 % para 2024 y del 2,5 % para 2025.

Uruguay es un país agroexportador, pero la agricultura representa una parte relativamente pequeña del PIB, con un 6,2 %. Los principales productos agrícolas incluyen arroz, trigo, maíz, girasol, soja, y carne bovina y ovina.

Industria:

La industria contribuye con un 24,1 % al PIB. Este sector incluye actividades como la manufactura, la construcción y la minería.

El sector servicios es el más importante, representando un 69,7 % del PIB. Este sector incluye actividades como el turismo, las finanzas, el transporte y las comunicaciones.

El dato duro

En 2004, la pobreza infantil en Uruguay alcanzó niveles muy altos, afectando a un 56 % de los niños y niñas menores de 14 años. Específicamente, se estima que 124.000 niños vivían en situación de pobreza. Además, la indigencia, que representa la pobreza extrema, también aumentó significativamente, pasando de 4,4 % en 1998 a 9,3 % en 2004, lo que significaba que uno de cada diez niños menores de 5 años no tenía suficiente comida.