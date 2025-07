Grabar a los ricos: para el senador Gustavo Gónzalez se puede hacer sin nuevo impuesto

G20 estudia impuesto

Por ese camino, agregó, "descubrí algunos elementos como, por ejemplo, que los depósitos en el exterior alcanzan los 62.000 millones de dólares y unas 25.000 personas acumulan el 40% de la riqueza nacional. Descubrí que hay entre 17 y 20.000 personas que tienen en su patrimonio un millón de dólares o más. Ese es el uno por ciento".

"Me puse, además, a hurgar en que anda el mundo y el mundo anda discutiendo el impuesto a los ricos", subrayó seguidamente. "Esto es clave", sentenció y recordó que en la reunión del G20 de noviembre de 2024 se discutió este tema.

"Lo segundo, se está usando mucho las palabras de Oddone y del presidente de la República" para justificar el rechazo al impuesto. En ese sentido destacó que el ministro, "como es lógico", tuvo distintos enfoques de acuerdo a las entrevistas. "Antes de las elecciones nacionales dijo que le parecía muy aventurero decir que no iba a haber impuestos por la razón de hay que ver la situación del país. Y estoy totalmente de acuerdo. Luego dijo sobre la propuesta del Pit-Cnt que había que estudiar la solvencia del tema. Eso no quiere decir que no este de acuerdo. El presidente dijo que le parecía que era un acto de sensibilidad importante lo planteado por la central obrera pero que el había prometido que no poner nuevos impuestos".

Sin embargo, "he visto que no es necesario poner un nuevo impuesto. Hay que regularizar el Impuesto al Patrimonio y se podría hacer una modificación para este 1%. Creo que además hay que estudiar, por ejemplo, un impuesto absolutamente regresivo e injusto como el IVA".

Transferencias al capital

Destacó que la transferencia del trabajo al capital en el último periodo fue de 4.532 millones de dólares y las exoneraciones al capital pasaron de 643 millones a 1.186 millones de dólares. "Y las exoneraciones al impuesto del patrimonio de 622 millones a 1.137 millones de dólares", agregó.

Para González el Frente Amplio "tiene una gran responsabilidad y es cumplir las promesas realizadas". Al problema de la pobreza infantil o de los 25 mil pesistas, "se agrega que recibimos un país que tuvo que salir al salvataje del Casmu, de la Caja Profesional, a pagar deuda del ferrocarril y tiene 960 millones de dólares que ya fueron adelantados. Frente a esa situación creo que esta propuesta, u otras, pueden ser muy saludables. Hay que estudiar la tributación en el país".