Senador paraguayo cuestionó inacción de Fiscalía en el caso Marset y apuntó a una "disputa de mafiosos"

Según Villalba, una de las razones por las que Marset no reveló información clave sería la situación de su esposa, actualmente detenida en Paraguay.

“Hay mucha gente que dice que en Paraguay se le tiene secuestrada a la esposa de Marset para que Marset no hable”, afirmó el senador.

Asimismo, el senador advirtió que el país está en medio de una “disputa de mafiosos”, sugiriendo que el capo narco uruguayo mantiene bajo amenaza al sistema judicial paraguayo; en base a lo que escribió en su última carta, donde citó a jefes claves del Estado y describió un sistema cómplice con sus operaciones de narcotráfico.

Las últimas declaraciones de Petro sobre el rol de Marset

Los dichos del parlamentario se dan en el marco de las recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien volvió a encender las alarmas sobre el poder de Marset en la región.

“Marset, uruguayo, que tiene la ruta más poderosa del sur de América, de cocaína, que ni más ni menos es llevarla de Santa Cruz de la Sierra y las selvas de Bolivia, hacia Río de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Montevideo; todas esas ciudades juntas suman casi la misma población de Estados Unidos”, advirtió el mandatario colombiano.

Petro fue tajante al referirse al crimen de Pecci. “Marset tenía un socio colombiano, y lo ayudó a saber dónde estaba (Marcelo Pecci), y lo mató”.

En referencia a estas declaraciones de Petro, Villalba cuestionó en su cuenta de X: “¿Por qué tanto hermetismo en el caso Marset y el asesinato del fiscal Pecci? ¿A quién protege la inacción del Ministerio Público? Son preguntas que el país entero se hace".

"Mientras se continúa sin identificar al autor intelectual del crimen que sacudió a la región, el presidente Petro de Colombia sigue alertando sobre las redes del narcotráfico que operan impunemente".

"¿Quién sigue moviendo la cocaína desde Paraguay? ¿Quién tiene tanto poder como para frenar investigaciones claves?”, escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EverVillalba_Py/status/1942390928502645242&partner=&hide_thread=false ¿Por qué tanto hermetismo en el caso Marset y el asesinato del fiscal Pecci? ¿A quién protege la inacción del Ministerio Público? Son preguntas que el país entero se hace. Mientras se sigue sin identificar al autor intelectual del crimen que sacudió a la región, el presidente… https://t.co/z57kyNZPe8 — Ever Villalba (@EverVillalba_Py) July 8, 2025

“Pasaron dos años y nosotros no dimos con ninguno de los sospechosos o señalados como autor intelectual. Nos están recordando a cada rato desde afuera que no estamos haciendo nada. El presidente Petro expuso con claridad lo que muchos sabemos: que Paraguay pasó de ser productor de marihuana a ser parte de la ruta de la cocaína. Con estas declaraciones, tendríamos que estar haciendo algo”, dijo Villalba a Última Hora,

La mafia se apoderó del Estado

El senador también advirtió sobre una cortina de humo, donde no se habla de lo importante. “Hay una especie de distracción hacia otros temas, y no estamos hablando de esto. Y que no hablemos es lo más grave. La mafia se apoderó del Estado”, afirmó.

A su criterio, la inacción del Ministerio Público es un signo de una "institucionalidad capturada".

“En Paraguay, la mafia goza de muy buena salud. Es grave, principalmente, la inacción del Ministerio Público. Desde el Congreso, estaríamos planteando e instando al Ministerio Público que muestre sus avances. No puede quedar impune este asesinato de una persona tan importante, que tenía en sus manos importantes investigaciones”, sostuvo.