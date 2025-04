"La política no se puede leer con la lupa de la moral privada", dijo politólogo

Casa interpretó que fue la presión del entorno, de las redes sociales y de la propia militancia frenteamplista la que inclinó la balanza. “Es obvio que la oposición iba a pedir la renuncia, que los medios iban a ahondar en el tema. Pero me parece que lo que más influyó fue un fuerte rechazo de muchos frenteamplistas que vieron el hecho como reñido con la ética, sobre todo por el lugar que ocupaba en el Ministerio de Vivienda. No es lo mismo que si hubiera sido jerarca en otra repartición del Estado”.

Impacto electoral

Sobre las implicancias electorales, el politólogo consideró que el episodio “sí jugó un rol”, en especial en Montevideo, donde “en las últimas horas se conocieron encuestas que muestran una elección más competitiva de lo que se avizoraba tiempo atrás, más alla de que el Frente Amplio siga en ventaja”. Según apuntó, las declaraciones públicas de referentes como Salvador Schelotto o Mario Bergara evidenciaron que “no había un respaldo contundente hacia la situación de Cairo”, sino más bien un reconocimiento de sus virtudes acompañado de la necesidad de que el presidente actuara.

Consultado sobre si este caso puede debilitar el discurso del FA sobre la transparencia y "gobernar con honestidad", Casa fue tajante: “Ese es un eslogan peligroso que coloca la política en un lugar moralista”. A su juicio, “el Frente en su campaña se cebó y se agarró de algo que siempre se te va a volver en contra, porque la política no se puede leer con la misma lupa de la moral individual o privada”.

“El Frente Amplio va a tener que cargar con esa cruz durante cinco años. Así como Lacalle Pou tuvo que cargar con el ‘van a ser los mejores cinco años de tu vida’ cada vez que pasaba un problema, ahora le va a pasar lo mismo al FA. Y van a haber más casos, como pasa en cualquier administración”, advirtió.

Juego político

Sobre las versiones que sostienen que la situación que llevó a la renuncia de Cairo es parte de una campaña sucia contra el FA, Casa expresó:" No me parece un hecho grave si de la oposición o medios de comunicación que sean opositores están buscando errores y problemas a los antecedentes de los jerarcas. No lo veo como una operación, sino como parte del juego político. El error está en que las figuras políticas no regularicen sus problemas antes de asumir un cargo público”, concluyó.

Y añadió: “En la política uruguaya hay muy poco profesionalismo a la hora de hacer investigación previa sobre las personas que se designan en cargos públicos. Cuando una persona se presenta para un cargo en una empresa importante, se realiza un chequeo de antecedentes: se verifica si tiene deudas, si publicó comentarios inapropiados o insultó a alguien en redes sociales. Son procedimientos habituales, que apuntan a evaluar si tiene el perfil adecuado para ocupar ese rol. En este caso, me parece que el Frente Amplio incurrió en una omisión. Es bastante increíble que nadie dijera: ‘che, vamos a ponernos al día con este tema unos meses antes.Cairo pertenece a un sector del MPP que tiene muchísimos recursos económicos financieros y técnicos por lo que podrían perfectamente haberle dado una mano para regularizar esta situación en tiempo y forma".