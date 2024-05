Con los voceros de una asociación de militares retirados y policiales con perfil sindical

Se han organizado en base al Estatuto Básico y en tres años tienen previsto realizar elecciones de su directiva, que por ahora se ha conformado en base al alcance de acuerdos. Dicen no haber encontrado dificultades para visitar unidades militares y así ampliar el espectro de adherentes.

Paso a paso

Ferreira es un retirado policial y fue uno de los pioneros en la organización sindical de la Policía en los lejanos gobiernos de Lacalle Herrera y Sanguinetti. En su relato, si bien desde el punto de vista formal es una asociación, se refiere al sindicato militar, pues dice no encontrar mayor diferencia en tanto apuntan a generar organización detrás de una serie de demandas insatisfechas, como el uso abusivo de los reglamentos disciplinarios, las carencias de atención y obtención de medicamentos tanto en sanidad policial y militar, y el reclamo de viviendas que nunca fueron otorgadas y para las que siempre se les estuvo descontando un aporte obligatorio.

“Tuvimos que explicar de qué se trataba, porque había mucho miedo en los militares sobre todo esto de tener una asociación que defendiera nuestros derechos, ya que consideramos que somos como cualquier trabajador”, explica Ferreira.

En el relato de los asistentes a la entrevista (dos retirados policiales y un retirado de la Armada), hay un elemento común que es la decepción surgida después de 30 años de servicio, de las condiciones en las que termina el personal de tropa. Muchos viven en asentamientos o en pensiones en el centro, con jubilaciones magras que no dan para satisfacer las necesidades básicas familiares. Ese elemento compartido por el personal subalterno tanto militar como policial en retiro o en actividad, es lo que permite esta mixtura de exintegrantes de las fuerzas de seguridad.

Presentación oficial

La Asociación, que va rumbo a terminar los trámites de la personería jurídica, ya se ha presentado a las autoridades tanto del Ministerio de Defensa como del Interior. En el caso de Defensa, una entrevista solicitada al exministro Javier García no se concretó a último momento, por lo que están solicitando una entrevista al actual ministro.

En el caso del Ministerio del Interior, donde ya existen sindicatos policiales, aún no han presentado parte de sus demandas (la más concreta es conocer cuál fue el destino de los más de 40 millones del Fondo de Vivienda, del cual dicen que solo quedan 12 y no se han entregado viviendas), pero le han presentado al exministro Heber un proyecto por el cual los retirados estaban dispuestos a poner su experiencia, sobre todo en trabajos de inteligencia en las zonas críticas.

Ferreira dice, con convicción, que se debe priorizar el trabajo de inteligencia policial por encima de “andar a los tiros”, pero nunca tuvieron respuesta sobre la propuesta presentada.

Perfil de la Asociación

Los integrantes de esta asociación dicen desconocer quiénes integran el denominado Sindicato Militar (que por ahora se expresa a través de grupos de WhatsApp y Caras y Caretas ya ha difundido) y no comparten muchos de sus puntos reivindicativos, además de discrepar con el lenguaje virulento con el que se manifiestan en algunos temas.

Por el momento no tienen pensado integrar el Pit-Cnt. Ferreira; en particular reconoce el derrotero de los sindicatos policiales que lo han integrado y la resistencia desde el movimiento sindical a una organización de sus características. En todo caso, no es su prioridad. Sostienen que mantienen independencia de cualquier grupo político, y la precariedad de la infraestructura con la que se manejan así parece indicarlo.

Tampoco muestran muchas expectativas de que sus demandas puedan mejorar en función de quién gane las elecciones en noviembre de este año.

De cara a una nueva Marcha del Silencio del 20 de mayo, era de orden preguntarles cuál era la postura de la Asociación sobre los detenidos desaparecidos. Ferreira, a título personal, pues no hay una postura como colectivo, entiende que el tema debe cerrarse y para eso es necesario que se conozca toda la verdad, según sus palabras, conociendo los actos cometidos tanto por los militares como por la guerrilla. Al mismo tiempo, sostiene que se debe saber de una vez por todas dónde están los restos de los detenidos desaparecidos.

En tanto tiene una integración básicamente de retirados militares, los consultamos por su postura sobre la reforma de la seguridad social, y al menos sus directivos no van a acompañar el plebiscito impulsado por el movimiento sindical y organizaciones sociales, postura que los distancia en este punto claramente del otro sindicato militar.

Integración y demandas

La Asociación Nacional de FF. AA. y FF. PP. en Actividad y Retiro y Afines fue fundada el 7 de octubre del año 2022 bajo la presidencia del Sr. José Alberto Peralta, retirado de la FAU; vicepresidente Sr. Gustavo Leonardo Martínez, retirado de la Armada Nacional; secretario general y vocero, Sr. William Ferreira Lemos, retirado policial; tesorero Sr. Pedro Rodríguez Delgado, retirado policial; y encargado de prensa y difusión, Sr. Hugo Oliva González, retirado policial.

Demandas:

El derecho a una vivienda digna . No queremos guetos en donde se nos excluya del resto de la sociedad, tanto el personal policial como el militar ostenta los mismos derechos que el resto de la ciudadanía en lo que a eso respecta –en particular al personal policial en situación de retiro se le ha descontado un porcentaje de un 1 % mensual en un promedio de 32 años de servicio o más con ese fin, y al día de hoy continúan con la expectativa de la obtención de una vivienda–. ¿Dónde están esos dineros? Pasan los gobiernos y no recibimos respuesta.

. No queremos guetos en donde se nos excluya del resto de la sociedad, tanto el personal policial como el militar ostenta los mismos derechos que el resto de la ciudadanía en lo que a eso respecta –en particular al personal policial en situación de retiro se le ha descontado un porcentaje de un 1 % mensual en un promedio de 32 años de servicio o más con ese fin, y al día de hoy continúan con la expectativa de la obtención de una vivienda–. ¿Dónde están esos dineros? Pasan los gobiernos y no recibimos respuesta. Una urgente revisión a la atención de los usuarios en cuanto a los servicios médicos, tanto en sanidad militar como en lo que respecta al Hospital Policial, por las demoras en cuanto a solicitar fecha para un especialista, como así también la falta escasez de medicamentos ante determinadas patologías.

en cuanto a los servicios médicos, tanto en sanidad militar como en lo que respecta al Hospital Policial, por las demoras en cuanto a solicitar fecha para un especialista, como así también la falta escasez de medicamentos ante determinadas patologías. Continuar luchando por mejoras salariales que a lo largo redundan en mejores haberes de retiro. El reclamo en particular de mejoras en lo que respecta al personal militar en sus misiones de paz, ocasionado por el retraso en los pagos de los viáticos y/o sobresueldos.

que a lo largo redundan en mejores haberes de retiro. El reclamo en particular de mejoras en lo que respecta al personal militar en sus misiones de paz, ocasionado por el retraso en los pagos de los viáticos y/o sobresueldos. Mejoras en lo que respecta a uniformes y equipamientos .

. Establecer mesas de diálogo para poder tratar estos temas, como así también los que puedan ir surgiendo siempre y cuando el personal policial y militar los necesiten y ameriten ser tratados.

WhatsApp Image 2024-05-15 at 10.33.12.jpeg Asociación de militares retirados y en actividad junto a retirados policiales.

Gustavo Martínez, William Ferreira, Sergio Pereira y Hugo Oliva.