Cosse adelantó que si es presidenta derogará la nueva ley de medios

“Podría decir que me merece sorpresa, pero lamentablemente ya nada me sorprende”, indicó para luego señalar que “tanto se habla de cruzar límites, y me parece que el Parlamento tuvo una jornada triste porque presentar de sorpresa una ley de medios parece por lo menos un apresuramiento que llama poderosamente la atención”.

Cosse preocupada por el impacto en Antel

Cosse también destacó su preocupación por el impacto de la ley en Antel, señalando que la normativa abriría el mercado de internet fijo y permitiría la competencia en la fibra óptica, lo cual podría perjudicar la inversión pública realizada previamente por el ente.

Sobre este punto, indicó que “es como si la Coca-Cola permitiera en las heladeras que instala que uno le pusiera una Pepsi. Es horadar toda la inversión pública”.

Además, manifestó inquietud por el aditivo impulsado por Cabildo Abierto, que establece condiciones para los contenidos emitidos que “huele a censura”. “¿En función de qué acuerdo está eso? Ese artículo puede amparar cualquier tipo de denuncia contra los periodistas”, sentenció.