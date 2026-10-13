Lubetkin advirtió que "no es fácil" abandonar el Mercosur ante planteo de Bolsonaro

Y agregó: "Espero que, si este señor es elegido para presidir Brasil, cuando empiece a gobernar se dé cuenta de que muchas de las afirmaciones hechas durante la campaña electoral resultan poco prácticas una vez que se asume el cargo".

Bolsonaro y su postura en el Mercosur

Durante la campaña, Bolsonaro llamó a que Brasil "se libere" de las "amarras" del Mercosur y que pueda negociar por su cuenta acuerdos comerciales con otros países. En esa línea, el candidato se mostró dispuesto a seguir "el camino" tomado por Javier Milei en Argentina luego de firmar un acuerdo comercial y de inversiones con el gobierno de Donald Trump.

Lubetkin, sin embargo, consideró que "objetivamente" si esto sucede "Brasil pierde".

"No es que Brasil, solo y sin el resto de la subregión, sea más fuerte; es más débil. Y me imagino que saben cómo calcularlo y evaluarlo", advirtió.

Respecto a la relación bilateral ante una eventual victoria del candidato del Partido Liberal (PL), Lubetkin aseguró que Uruguay mantendrá su disposición a trabajar con quien resulte electo, independientemente de su orientación política.

“Primero, que sean elecciones limpias, transparentes, democráticas y serenas, como viene ocurriendo en todos los países de la región. Después, naturalmente, el pueblo brasileño elegirá a quien considere mejor, y nosotros trabajaremos con quien gane, como política de Estado”, señaló.