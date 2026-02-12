Procesamiento de video en tiempo real y por qué importa

Cinco segundos después, la pelota entra. Eso pasaba antes. Ahora nadie lo tolera. Y las empresas lo saben: Mordor Intelligence cuenta USD 17.250 millones en 2024 solo en procesamiento de video. Para 2029, el doble.

¿La razón? Impaciencia. Streaming deportivo, videollamadas, subastas donde un segundo te sale caro. Cualquier sección de casino online, con crupieres en vivo y juegos en tiempo real, no tolera más de 500 milisegundos. Pasa de ahí y la mesa se traba.

Qué es latencia y por qué 500 ms lo cambian todo

Tiempo entre cámara y pantalla. Simple.

Streaming tradicional: 15-30 segundos. Series, da igual. Subastas online, peor: perdiste antes de levantar la mano.

Protocolo Latencia Uso HLS 15-30 seg Video on demand SRT 100-500 ms Broadcast WebRTC 50-250 ms Videollamadas HESP Bajo 1 seg Deportes premium

Amazon compró Twitch en 2014 por USD 970 millones. ¿Por qué tanto? Latencia. Twitch tenía infraestructura que permitía chat en vivo sincronizado con el stream. YouTube Gaming tardó años en alcanzarlo.

Netflix y la pelea Tyson vs Paul. Desastre. Se colgaba cada dos minutos. Millones puteando en Twitter. Mala gestión de picos, latencia por el piso. Les costó imagen.

Deportes y spoilers

Viste un partido por streaming. Notificación de gol. Mirás la tele. El arquero tiene la pelota.

Pasa siempre. Euro 2024: spoilers a cada rato si mirabas por streaming.

BBC iPlayer en los Olímpicos 2024 bajó de 55,9 a 40 segundos. Algo es algo. Sky Glass llegaba 20 segundos después del satélite. Android, peor: casi un minuto de retraso en algunos casos.

Sky recortó 20 segundos con su versión de baja latencia de Sky Sports. Haivision mostró 80 milisegundos sobre 5G privado. Ochenta. Casi tiempo real.

¿Por qué tanto lío por milisegundos? Las mejoras del VAR en el arbitraje dependen de esto. Múltiples ángulos sincronizados al instante. Cada milisegundo de demora complica al árbitro.

El hardware

AWS cobra USD 0,015 por minuto de video transcodificado. Parece poco hasta que procesás 10.000 horas al día. Por eso las empresas grandes arman infraestructura propia:

Codificación paralela. Frames comprimidos al mismo tiempo, no en fila. Milisegundos ganados.

Edge computing. Servidor en São Paulo le gana a uno en Virginia si estás en Sudamérica. Obvio. Física básica.

Protocolos adaptativos. SRT y WebRTC bajan calidad si la red flaquea. Prefieren continuidad a resolución. Nadie quiere 4K que se congela.

Telestream se alió con NVIDIA en junio 2024. Monitoreo de video cloud-native con Holoscan. MediaKind se juntó con Skreens para multiview en eventos en vivo. Entre 2019 y 2023, la inversión en cloud para video subió 22%. No casualidad.

Lo que viene

Contenido en vivo: 64% del mercado. Ahí está la guita.

5G promete 1 milisegundo teórico. Haivision logró 70-80 ms en pruebas reales. Todavía lejos, pero suficiente para cambiar todo.

Asia-Pacífico crece 19% anual. Móviles por todos lados, audiencias enormes, hambre de video que no para. India consume 20GB de datos móviles por persona al mes. Primeros en el mundo.

Video corto domina. TikTok, Instagram Reels. Se proyecta que representen más del 90% del tráfico de internet para consumidores en 2025. Eso requiere procesamiento ágil, edición rápida, distribución instantánea.

2030: USD 330.000 millones en streaming según Mordor. Cada dólar depende de velocidad.

Tu vecino va a seguir gritando antes. Pero la brecha se achica.