La empresa Avanza SkiTel despidió en esta Semana de Turismo a siete trabajadores, todos vinculados al sindicato, según denuncia la organización sindical. “Mientras la empresa se niega a escuchar nuestras propuestas para mejorar nuestras condiciones y la calidad del servicio, ha decidido desembolsar dos millones de pesos en desvinculaciones”, señalan.
represión
Empresa de comunicaciones y call center despido de trabajadores sindicalizados
La firma, tras negarse a escuchar planteos de reestructura despidió a siete trabajadores, cuatro de ellos son dirigentes del sindicato.