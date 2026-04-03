Empresa de comunicaciones y call center despido de trabajadores sindicalizados

Recuerda el sindicato que tiempo atrás presentó un Proyecto de Productividad con propuestas concretas para mejorar el ambiente laboral y la calidad, consistente en capacitaciones de calidad, encuentros grupales y motivación y rotación de campañas para evitar el desgaste.

Sindicato denuncia

Frente a esto, la firma no solo no respondió, sino que “optó por la violencia de la persecución”, acusa el sindicato.

“Atacan a los más vulnerables: 6 de los 7 compañeros despedidos son de la sucursal de Colonia”, sostiene el sindicato.

Y agrega que “mientras tanto, cada mes entran más de 20 trabajadores nuevos con contratos precarizados de solo 6 meses. Compañeros jóvenes, con miedo a reclamar si les falta salario, sin formación ni acompañamiento humano de calidad. ¡Viven en la total incertidumbre de si mantendrán su trabajo o no!”

Avanza es una firma dedicada a servicios de comunicación y call center. La empresa Avanza, especializada en outsourcing de servicios y procesos de contact center, que opera en Uruguay desde 2006, Fue adquirida a fines de 2021 por la multilatina SkyTel.