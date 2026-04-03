Estados Unidos e Israel bombardearon el Instituto Pasteur en Teherán

Tedros Adhanom Ghebreyesus, secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), también condenó el ataque al instituto Pasteur.

La salud en Irán

La institución remonta sus orígenes a los esfuerzos previos en materia de salud pública en Irán, cuando médicos extranjeros y locales trabajaron para contener los brotes recurrentes de cólera, peste y otras enfermedades infecciosas, sentando las bases para una respuesta más institucionalizada a las epidemias.

Vali Nasr, profesor iraní-estadounidense de asuntos internacionales y estudios de Oriente Medio en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, describió el instituto como "un icono del sistema de salud de Irán, un símbolo del Irán moderno".

“Destruirlo no podría tener otro propósito que atacar la historia de Irán, borrar la historia de su modernización y desarrollo, y hacer retroceder a los iraníes a la Edad de Piedra”, publicó en X.

El ataque reportado se produce en medio de una destrucción generalizada vinculada al conflicto, que comenzó el 28 de febrero. Al menos 3.519 personas han muerto desde que estalló la guerra, incluyendo 1.598 civiles y al menos 244 niños, según la organización de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos.