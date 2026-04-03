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Mundo Instituto Pasteur |

ataque a la salud

Estados Unidos e Israel bombardearon el Instituto Pasteur en Teherán

Varias dependencias del Instituto Pasteur, un centro productor de vacunas, fueron destruidas en el ataque de fuerzas de Estados Unidos e Israel.

Destrucción en el Instituto Pasteur de Teherán.

Destrucción en el Instituto Pasteur de Teherán.
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Fuerzas de Estados Unidos e Israel continúan atacando objetivos civiles y sin valor militar en su guerra de agresión contra Irán. Este juevealcanzaron el histórico Instituto Pasteur de Teherán, un pilar centenario del sistema de salud pública del país, en lo que se describe como un duro golpe a la infraestructura científica y médica de Irán.

Desgarrador, cruel, despreciable y absolutamente indignante: los agresores estadounidenses-israelíes han atacado el Instituto Pasteur de Irán, el centro de investigación y salud pública más antiguo y prestigioso de Irán y de todo Oriente Medio”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, en X, citado por la web turca Al-Monitor.

“Esto no es simplemente otro crimen de guerra cometido en el marco de una guerra ilegal; es un ataque bárbaro contra los valores humanos fundamentales”, añadió.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), también condenó el ataque al instituto Pasteur.

La salud en Irán

La institución remonta sus orígenes a los esfuerzos previos en materia de salud pública en Irán, cuando médicos extranjeros y locales trabajaron para contener los brotes recurrentes de cólera, peste y otras enfermedades infecciosas, sentando las bases para una respuesta más institucionalizada a las epidemias.

Vali Nasr, profesor iraní-estadounidense de asuntos internacionales y estudios de Oriente Medio en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, describió el instituto como "un icono del sistema de salud de Irán, un símbolo del Irán moderno".

Destruirlo no podría tener otro propósito que atacar la historia de Irán, borrar la historia de su modernización y desarrollo, y hacer retroceder a los iraníes a la Edad de Piedra”, publicó en X.

El ataque reportado se produce en medio de una destrucción generalizada vinculada al conflicto, que comenzó el 28 de febrero. Al menos 3.519 personas han muerto desde que estalló la guerra, incluyendo 1.598 civiles y al menos 244 niños, según la organización de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos.

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