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Política

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Cancillería desestima protesta de la oposición por nota de Embajada de Irán

La oposición pretendía que la Cancillería reprendiera al embajador de Irán por reproducir una nota de su gobierno ya que esta se emitió en Teherán.

Cancillería no reprenderá al embajador de Irán.

Cancillería no reprenderá al embajador de Irán.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Fabián Tapia

La Cancillería desestimó un pedido de la oposición para llamar la atención al embajador de la República Islámica de Irán por reproducir una nota de su gobierno cuestionando la resolución del Gobierno argentino de declarar “entidad terrorista” a la Guardia Revolucionaria Islámica, ya que se emitió en Teherán y solo se reprodujo en embajadas.

Igualmente, la oposición insistirá con el tema porque, como dijo el excanciller Omar Paganini, igual se violó la obligación de no intervenir en asuntos de terceros.

Según informó este viernes Info Capital (TV Ciudad), fuentes de la Cancillería indicaron que se trató de una comunicación que partió desde Teherán y fue difundida por las sedes diplomáticas iraníes, por lo que no se entiende como una injerencia en asuntos políticos de la región.

Milei, el sionista

A comienzos de semana, el gobierno de Javier Milei, quien se ha declarado como “el presidente más sionista del mundo”, declaró como “entidad terrorista” al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. En respuesta, el Ministerio de Exteriores de ese país condenó la decisión por “ilegal e infundada”. Y la calificó como contraria al derecho internacional y alineada con EE.UU. e Israel. Advierte, además, que dañará las relaciones bilaterales.

La oposición, en particular el Partido Nacional, se sintió ofendida por la declaración y acusaron a la embajada persa en Montevideo de atacar a Argentina.

El exministro de Defensa del gobierno de Luis Lacalle Pou y actual senador, Javier García, se mostró ofuscado y anunció su intención de convocar al canciller Mario Lubetkin al Parlamento y le recomendó que llamara la atención del embajador iraní.

Oposición molesta

"Irán utilizó ayer su embajada en UY para publicar un comunicado agraviante contra Argentina. "Usar nuestro país para atacar a Argentina, vecino e integrante del Mercosur, fue una decisión política iraní que tendrá sus motivos", escribió García en su cuenta de la red X. Y agregó: "Merece el rechazo oficial de nuestra cancillería. Mucho sufrió Argentina en terrorismo y muerte con apoyo iraní como para olvidar y dejar pasar esto en silencio".

“Que se ataque a Argentina desde Uruguay por Irán no puede pasar desapercibido", aseveró el legislador blanco.

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