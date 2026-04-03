Cancillería desestima protesta de la oposición por nota de Embajada de Irán

Milei, el sionista

A comienzos de semana, el gobierno de Javier Milei, quien se ha declarado como “el presidente más sionista del mundo”, declaró como “entidad terrorista” al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. En respuesta, el Ministerio de Exteriores de ese país condenó la decisión por “ilegal e infundada”. Y la calificó como contraria al derecho internacional y alineada con EE.UU. e Israel. Advierte, además, que dañará las relaciones bilaterales.

La oposición, en particular el Partido Nacional, se sintió ofendida por la declaración y acusaron a la embajada persa en Montevideo de atacar a Argentina.

El exministro de Defensa del gobierno de Luis Lacalle Pou y actual senador, Javier García, se mostró ofuscado y anunció su intención de convocar al canciller Mario Lubetkin al Parlamento y le recomendó que llamara la atención del embajador iraní.

Oposición molesta

"Irán utilizó ayer su embajada en UY para publicar un comunicado agraviante contra Argentina. "Usar nuestro país para atacar a Argentina, vecino e integrante del Mercosur, fue una decisión política iraní que tendrá sus motivos", escribió García en su cuenta de la red X. Y agregó: "Merece el rechazo oficial de nuestra cancillería. Mucho sufrió Argentina en terrorismo y muerte con apoyo iraní como para olvidar y dejar pasar esto en silencio".

“Que se ataque a Argentina desde Uruguay por Irán no puede pasar desapercibido", aseveró el legislador blanco.

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