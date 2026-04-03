Campaña antirusa ensombrece relaciones entre Rusia y Argentina

Políticos acusan a Rusia

La embajada rusa hizo estos comentarios en respuesta a las recientes declaraciones de varios políticos argentinos sobre la presunta campaña rusa para influir en los medios de comunicación del país latinoamericano.

En concreto, la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich publicó el viernes en su cuenta de la red social X que "una serie de investigaciones periodísticas" habría confirmado sus declaraciones anteriores sobre una red rusa que supuestamente difundía noticias falsas en los medios de comunicación y en las redes sociales dirigidas en contra del Gobierno de Javier Milei.

Bullrich no presentó ninguna prueba, pero citó un artículo del portal de noticias argentino Chequeado, que informa sobre una investigación basada en decenas de documentos filtrados obtenidos por el periódico africano Continent y analizados por un consorcio de siete medios.

Según sus datos, entre junio y octubre de 2024, la supuesta red rusa destinaría U$S 283.000 para introducir al menos 250 artículos críticos sobre Milei y la postura de Argentina respecto a Ucrania en más de 20 medios de comunicación nacionales.

Milei agrega

Poco después de la publicación de Bullrich en X, el propio Milei escribió en la misma red social que "el espionaje que ha salido a la luz es de una gravedad institucional rara vez vista en la historia" y prometió "seguir investigándolo hasta el final para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron en esta red de espionaje ilegal".

En junio de 2025, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, sin aportar pruebas, anunció que el servicio de inteligencia argentino había identificado a unos rusos que presuntamente formaban un grupo de personas leales a los intereses de Rusia. Alegaba entonces que los rusos podrían haber realizado actividades sospechosas a favor de los intereses geopolíticos de Moscú, en estrecha colaboración con los argentinos.

En setiembre del mismo año, Bullrich asoció unas grabaciones atribuidas a funcionarios del Gobierno con espías asociados a los "exservicios" de la inteligencia rusa, acusación que Rusia rechazó de manera rotunda.

(Sputnik)