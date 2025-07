"El grueso de la lluvia y tormentas aquí en nuestro país comienza a ingresar este miércoles por la zona suroeste y litoral del territorio", señaló el meteorólogo.

A pesar de la presencia de lluvias, Cisneros aclaró que no se esperan grandes acumulaciones de agua a nivel general. "No hay grandes volúmenes de lluvia, pero no se descarta que en alguna zona de tormenta pueda dar algún registro importante. Los promedios van a estar entre los 20-30 mm, en algún sitio puede dar algún valor un poquito más elevado, pero se va a mantener en esos guarismos", agregó.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas, especialmente en las zonas costeras y ante las bajas temperaturas.