Crecen las estafas digitales: gobierno sugiere 3 métodos para evitarlas

Maniobra digital

Según el informe presentado el 21 de julio por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior, las estafas digitales se han convertido en uno de los delitos más frecuentes del país, con un incremento superior al 2.000 por ciento entre 2013 y 2024. En 2024 se registraron 31.144 denuncias. Mientras que en 2013 las estafas se ubicaban en el décimo lugar entre los delitos más denunciados del país, en 2024 ascendieron al tercer lugar del ranking general.

Mordecki sostuvo que desde el gobierno se están impulsando espacios de capacitación y sensibilización para la ciudadanía a través de la prensa.

Las principales maniobras mencionadas son las siguientes:

Cuento del tío digital: se utiliza la construcción de un relato falso para hacer que la persona acceda a brindar dinero.

Robo de identidad: se ya sea robando las contraseñas o consiguiendo apropiarse de la cuenta de WhatsApp o de la cuenta de redes sociales.

Estas son los tres mecanismos para evitarlas:

1-No usar contraseñas “triviales”: Se recomienda no utilizar el número de puerta, del cumpleaños o el nombre de un ser querido.

2-Cuando tengo dudas, la respuesta es no: Hay que incorporar esa respuesta automática ante cualquier duda. “Quédense tranquilos, si hacen eso no van a perder el crédito, no van a perder la oferta, nadie le va a sacar plata del banco, no van a perder nada”, explicó el jerarca.

3-Pedir una videollamada: Cuando alguien desconocido es el que contacta por teléfono, es necesario pedirle una videollamada para verle la cara y si no acepta, obviamente hay algo extraño.