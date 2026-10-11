Legnani elogió la gestión de Bergara: "Ha pegado un verdadero volantazo en Montevideo"

Un Encuentro Seregnista para recuperar el impulso político

El intendente de Canelones también destacó la convocatoria del Encuentro Seregnista y planteó la necesidad de aprovechar el próximo Congreso del Frente Amplio como una oportunidad para fortalecer el ánimo colectivo y proyectar una nueva etapa política.

“Tenemos que usarlo como plataforma para pegar ese envión anímico que estamos necesitando”, expresó.

Legnani sostuvo que la fuerza política debe poner en valor los resultados de la gestión nacional, entre ellos la reducción del desempleo y de la pobreza, y trabajar para que esos avances tengan mayor presencia en la discusión pública.

Asimismo, manifestó su expectativa de que el Congreso permita consolidar la unidad frenteamplista y generar un nuevo punto de partida para la acción política en todo el territorio. En ese sentido, convocó a recuperar el trabajo militante que permitió al Frente Amplio llegar al gobierno y fortalecer el vínculo con la ciudadanía en un escenario que definió como complejo.

El intendente canario también expresó su confianza en el equipo del gobierno nacional y en que las políticas implementadas se traduzcan progresivamente en resultados visibles para la población.

Sus planteos combinaron así la defensa de la gestión frenteamplista con un llamado a renovar el impulso político y militante, en un momento en que la fuerza de gobierno se prepara para discutir su orientación y sus prioridades en el Congreso "José Pepe Mujica".