Nuevo rector de la Udelar a favor de discutir tributo a los más ricos

El Plan, que acompañará el pedido de fortalecimiento presupuestal, a presentar al exrector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, quien desde marzo encabeza la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y que a su vez, luego, será discutido en el Parlamento, atiende diversos aspectos de la vida universitaria. Las proyecciones sobre la matrícula de la Udelar para el período 2020-2024 estaban ubicadas en 145.000, pero en 2024, indica el documento, la población estudiantil activa fue mayor a 160.000 personas y su composición es cada vez más diversa y de procedencia heterogénea. A esta realidad se le suma una característica singular de la Universidad de la República: “Somos el único país donde una institución universitaria representa más del 80 % de la matrícula en la educación terciaria y superior”, señala el Plan Estratégico de Desarrollo de la Udelar, que también plantea profundizar el proceso de descentralización de las políticas y actividades del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario y los Centros Universitarios Regionales. De hecho, el servicio de Bienestar Universitario es un servicio de la Universidad de la República con énfasis en los grupos más vulnerables y que en los últimos años se multiplicaron las solicitudes de becas, especialmente aquellas económicas, destinadas a estudiantes de grado. En particular, se pasó de tener 2.022 solicitudes en 2018 a 5.426 en 2023. El Plan de Desarrollo Estratégico indica que “si bien hubo incrementos puntuales alcanzados en las últimas aprobaciones de las Rendiciones de Cuentas en el Parlamento, el ritmo en que aumentan los recursos no alcanza a satisfacer la demanda de la población objetivo del programa, generando una brecha entre recursos y becas cada vez mayor”. Además de las becas en dinero, el sistema de becas del servicio comprende otras como la beca de alojamiento, alimentación, pasajes interdepartamentales, accesibilidad educativa, guardería, transporte, materiales de estudio, y laptop. Las becas para alojamiento y alimentación —continúa— es necesario que sean atendidas con mayor énfasis en el próximo quinquenio.

El rector de la Universidad de la República dijo a Caras y Caretas que entre sus prioridades se encuentra “avanzar en la generalización de la educación superior y para eso el vínculo con la ANEP y la UTEC es fundamental para llegar a más puntos del país en forma articulada”. Cancela respondió además sobre los compromisos con la primera infancia en los que hace hincapié el Gobierno: “El Gobierno tomó un conjunto de compromisos programáticos y deberá hacer un balance. Parte del compromiso es el 6 % + 1 % para la educación y la investigación. Al mismo tiempo, la propuesta de la Universidad de la República aporta para el cumplimiento de los otros objetivos”, dijo Cancela y agregó que “cuando se habla de primera infancia también se habla de desarrollo de conocimiento, de metodologías del trabajo para la elaboración de políticas país y su aporte también redunda en ese objetivo”. En cuanto a la real disponibilidad para lograr el refuerzo presupuestal, “vemos que para otras necesidades se han hecho inversiones importantes y creemos que ahora que se está discutiendo la posibilidad de aplicar el 1 % a la franja que genera mayor riqueza en la población que haría posible el fortalecimiento del presupuesto para la educación que, a su vez, redunda en mayor equidad y más desarrollo a futuro”, dijo Cancela.

Ante la interrogante sobre si se debería discutir más profundamente la aplicación del 1 % al sector más rico de la población, Cancela señaló que “la contribución de las personas en la sociedad es un buen tema para la reflexión y quienes tienen más tienen que hacer un aporte mayor. La generación de la riqueza depende de muchos factores pero uno es transversal: todas las actividades que hacemos reposan en un bagaje cultural que no es de una persona sino de la colectividad entera”. El rector ejemplificó: “Cuando se habla de la electricidad, de la informática, eso es acervo que es común a la humanidad, entonces la generación de riqueza en gran medida depende del factor individual pero también del colectivo. Hay elementos de la sociedad que son patrimonio colectivo y sin ellos no habría generación de riqueza, por eso entendemos que debe volcarse a la sociedad en forma colectiva”. Acerca de que en anteriores rendiciones de cuentas la Udelar no recibió refuerzo presupuestal alguno y de igual manera siguieron existiendo sus actividades, Cancela sostuvo que “saber que la Udelar funciona igual y que los estudiantes acceden de igual manera a la educación puede generar la sensación de que no hay urgencia para resolver los problemas. Pero lo cierto es que a medida que se agranda la matrícula, se deben mantener los edificios y se acumulan los problemas económicos que redundan, por ejemplo, en la relación que existen entre el número de docentes y estudiantes, puede llegar un punto en que la situación no sea más sostenible”, sentenció.