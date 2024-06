"Si sos mi amigo, protegeme": Palito Pereira le exigió respeto a Rafa Cotelo

El exlateral, de 38 años, expresó que estas bromas no son apropiadas, especialmente ahora que su vida ha cambiado: “Tengo hijos adolescentes, familia, una esposa y hermanos. Ya pasó mi hora de protagonismo y quiero pasar desapercibido, y a veces por quedar como jodones y bromistas le pegan al más simpático, al que siempre da una nota y al que siempre se brinda. Y sabemos que a otros se los cubre un poco más, sin dar nombres”.

Pereira también mencionó que no tiene un vínculo personal con Darwin Núñez, quien también hizo comentarios similares: “Capaz que quiso quedar como bromista” al referirse a su fama de nochero, y lamentó que su amigo Rafael Cotelo utilizara su imagen para hacer esas referencias. “Yo le abrí la puerta de mi casa, hicimos nota. Ya lo aclaré ayer con Rafa, me incomodó y me molestó”, dijo desde Rusia, donde se encuentra comentando la Copa América para una cadena de televisión.

Poniendo límites

El exfutbolista enfatizó la importancia de establecer límites y respeto en las relaciones de amistad: “La Catalina le pega a Palito. Ahora este programa le pega a Palito. ¿Siempre el negrito muere en las películas? Pará, está todo bien. Soy bueno, soy negro, pero no soy boludo. Le dije que ya está, que la corte ahí, porque vamos a terminar mal. Hay un límite”.

Pereira también señaló la injusticia de que se bromea más sobre él debido a su confianza con Cotelo: “¿Por qué no vas y jodés a otras personas? Si sabés que vas a un boliche en Uruguay y te cruzás jugadores de Peñarol y Nacional. A mí jamás me vieron. Yo estoy en Argentina radicado y eso [el programa] lo ven mis suegros y piensan que cuando me iba a la selección estaba de joda. Y mis hijos de 16 y 13 años me dicen que les exijo que estudien y sean profesionales en el fútbol, y yo salía de joda siempre. No está bueno”.

Aunque Pereira afirma tener una "excelente relación" con Cotelo, dejó claro que ha puesto un límite: “¿Siempre me tenés que pegar a mí porque tenés confianza?”. “Hace seis meses fui a Uruguay un ratito y pasé a saludarlo en su programa. Pero no está bueno. Si sos mi amigo, protegeme. Al menos yo tengo esos códigos. En Punta Rieles a mis amigos del barrio yo los protejo”, concluyó.

Fuente: Con información Pantallazo