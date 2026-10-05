Tendencias en estilos de camperas femeninas

Una de las novedades más marcadas son las camperas shearling y reversibles, que presentan una dualidad: una cara con textura suave y mullida, y otra más pulida y técnica. Este tipo de campera destaca por su practicidad y adaptabilidad, ideal para quienes buscan prendas de abrigo duraderas y con estilo actual .

Materiales y cortes destacados en camperas de mujer

La tendencia prioriza tejidos cálidos y nobles, como la lana en sus versiones más suaves y el borreguito característico de los modelos shearling. Los cortes amplios dominan, especialmente en las prendas oversize, aportando libertad de movimiento y una imagen moderna sin perder sofisticación.

También se valoran los abrigos de corte clásico, con líneas limpias y detalles mínimos, ideales para quienes buscan una pieza elegante y fácil de combinar durante varios años.

Por otro lado, los modelos reversibles ganan protagonismo gracias a su funcionalidad: permiten cambiar el look con un solo gesto y suelen utilizar materiales de alta calidad para garantizar abrigo y durabilidad. Esta apuesta por la versatilidad responde a la demanda de prendas que acompañen distintos momentos del día y estilos personales.

Colores y estampados presentes en las nuevas camperas

La gama cromática de esta temporada gira en torno a colores neutros y naturales. El gris jaspeado, el beige y el marrón suave dominan, junto a matices inspirados en la tierra y la piedra, que combinen con championes Adidas. Estos tonos no solo facilitan la combinación con el resto del guardarropa, sino que también transmiten una elegancia discreta y atemporal.

El estampado de cuadros vuelve a posicionarse como favorito, especialmente en chaquetones y abrigos de entretiempo. La combinación de estos motivos clásicos con colores modernos como el crudo, topo o arena permite actualizar el look sin perder la esencia tradicional.

Dudas habituales sobre camperas de mujer: respuestas clave

¿Qué cortes se ven más en camperas femeninas este año?

Predominan los cortes oversize y los clásicos largos, así como los modelos reversibles con detalles minimalistas.

¿Qué colores están de moda en camperas de mujer?

Colores neutros como gris, beige, marrón y tonos tierra son los más presentes esta temporada.

¿Qué estampados destacan en las camperas actuales?

El estampado de cuadros es el protagonista, especialmente en tonos cálidos y combinaciones elegantes.

¿Qué material se prioriza para el invierno en camperas femeninas?

Se prefieren tejidos cálidos como lana y borreguito, junto a materiales de alta calidad en modelos reversibles y shearling.

En 2026, los estilos de camperas femeninas más buscados combinan funcionalidad, diseño y una paleta neutra. Verifica qué cortes y materiales predominan en la colección Rivera para elegir el abrigo ideal esta temporada.