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Mundo Pedro Sánchez | elecciones | Gestión

"Sé que hemos cometido errores"

Cambio de planes en España: Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales

Pedro Sánchez adelantó las elecciones al 29 de noviembre, nueve meses antes de lo previsto, y abre un nuevo escenario político en España.

El presidente del Gobierno del España, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno del España, Pedro Sánchez.
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Sánchez tomó la decisión después de un fin de semana de consultas con integrantes de su Gobierno, dirigentes del PSOE y representantes de las fuerzas que han respaldado su gestión. El adelanto electoral llega después de que el Congreso rechazara el viernes los decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo, en una votación que dejó en evidencia las dificultades del Gobierno para reunir una mayoría parlamentaria incluso en asuntos considerados prioritarios.

Balance de su gestión

En una breve comparecencia, el presidente defendió el balance de su gestión y reivindicó los resultados económicos y sociales alcanzados durante la legislatura. “España no ha dejado de avanzar; es la economía que más crece de la UE”, sostuvo, al tiempo que destacó el aumento del poder adquisitivo, las becas, los permisos de maternidad, las políticas de dependencia y las inversiones vinculadas al fondo Next Generation.

Sánchez también cargó contra la oposición y, en particular, contra los gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular. “Hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca y ellos han comprado áticos y privatizado hospitales”, afirmó, en una referencia directa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El jefe del Ejecutivo presentó además su gestión como una defensa del Estado de bienestar frente a las presiones para aumentar el gasto militar. “Nos hemos negado a sacrificar el estado del bienestar en el altar del 5%”, señaló.

Sé que hemos cometido errores. Quedan muchas injusticias sociales que corregir, muchas metas en servicio público y vivienda”, reconoció Sánchez. Sin embargo, sostuvo que para avanzar necesita una mayoría parlamentaria más amplia.

Un adelanto electoral tras una legislatura complicada

“Para hacer más, necesitamos el apoyo de la gente; debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría progresista mucho más amplia”, afirmó antes de anunciar la convocatoria electoral.

El adelanto supone la disolución de las Cortes nueve meses antes del final previsto de la legislatura. A diferencia de 2023, cuando Sánchez anunció las elecciones pocas horas después de la derrota del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas, esta vez la decisión fue meditada durante varios días.

La convocatoria se produce además en un escenario electoral adverso para el oficialismo. Las encuestas privadas vienen señalando un crecimiento de las fuerzas de derecha y, en particular, una ventaja para la suma del Partido Popular (PP) y Vox, que podría superar el 50% de los votos y abrir la puerta a un cambio de Gobierno tras ocho años de gobiernos de izquierda.

La campaña oficial comenzará 15 días antes de la votación, pero la política española ya entra de lleno en clima electoral. La oposición llevaba meses reclamando el adelanto de los comicios y ahora Sánchez afrontará el desafío de intentar repetir la estrategia de 2023, cuando consiguió mantenerse en el poder pese a no haber sido la fuerza más votada, gracias a los acuerdos alcanzados con otras formaciones.

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