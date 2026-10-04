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Mundo Luis Inácio Lula Da Silva |

tras la primera vuelta

Lula admite frustración por el resultado electoral y anunció que comienza una nueva campaña

Aseguró que en las semanas previas al balotaje del 25 de octubre habrá tiempo de mostrar las conexiones con el crimen organizado de su rival, Flávio Bolsonaro.

Lula habló tras la primera vuelta y auguró una victoria.

Lula habló tras la primera vuelta y auguró una victoria.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, admitió su frustración con el resultado electoral, después de quedar por detrás de Flávio Bolsonaro, con el que deberá medirse en el balotaje del 25 de octubre.

Aseguró, además, que en las semanas previas al balotaje del 25 de octubre habrá tiempo de mostrar las conexiones con el crimen organizado de su rival, el ultraderechista Flávio Bolsonaro.

"El resultado muchas veces es inesperado, nunca conseguimos todo lo que queríamos (…) estaba convencido de que iba a ganar las elecciones en la primera vuelta", afirmó en su primer discurso tras conocerse los resultados.

"No hay nada que pueda vislumbrar un horizonte prometedor en la sociedad brasileña. En la biografía del padre, del hijo (hay) sospechas gravísimas, relación con los milicianos, con el crimen organizado…todo eso quedará claro", dijo Lula en un discurso tras conocerse los resultados.

Buena votación de Bolsonaro

Bolsonaro logró el 47,1% de los votos válidos, y el líder de la izquierda, un 45,08%, según los resultados oficiales con el 99% del escrutinio finalizado.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) superó todas las expectativas y mejoró los resultados que proyectaban todas las encuestas, que le situaban ligeramente por detrás del actual presidente.

Los otros candidatos, también conservadores, tuvieron resultados testimoniales: Augusto Cury tuvo el 2,9% de los votos, seguido de Renan Santos (2,2%), Ronaldo Caiado (2,2%) y Romeu Zema (0,28%).

Mayoría en el Congreso

En el Congreso Nacional el escrutinio muestra, por el momento, un claro avance de la extrema derecha, con el bolsonarismo logrando la mayoría de los parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Unos 158,7 millones de personas estaban habilitadas el domingo para sufragar en estos comicios.

Además, se elegían dos tercios del Senado y la totalidad de los 513 escaños de la Cámara de Diputados.

También hubo elecciones a nivel de asambleas legislativas y gobernadores estaduales.

(Sputnik)

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