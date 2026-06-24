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Posible abuso policial

Adolescente abatido por la Policía Nacional en el Borro nunca apuntó a la Policía

La voz de alto se dio luego de que le dispararan cinco veces al adolescente, aseguró la abogada de la familia y Telemundo que accedieron a los videos.

La voz de alto se dio luego de que le dispararan cinco veces al adolescente, aseguró la abogada de la familia que accedió a los videos de la GoPro.

La voz de alto se dio luego de que le dispararan cinco veces al adolescente, aseguró la abogada de la familia que accedió a los videos de la GoPro.
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Las grabaciones de la cámara corporal (GoPro) del efectivo policial involucrado en el operativo en el barrio Borro contradicen la versión oficial sobre la muerte de Brayan Leites, el menor de 16 años abatido el pasado jueves. Tras una reunión con la fiscal de Homicidios la defensa de la familia confirmó que el video muestra que el adolescente nunca apuntó con un arma al policía que le disparó cinco veces.

Sin tiempo de reacción

Leticia Latorre, abogada que representa a la familia de la víctima, detalló en declaraciones a Telemundo que el trágico evento se desencadenó en un lapso "de menos de dos segundos". Según su análisis de las imágenes, el adolescente portaba un arma pero "en todo momento estaba apuntando al piso", por lo que argumentó que "no había riesgo para ningún funcionario policial porque estaban todos alejados".

Asimismo, la defensa jurídica denunció que la voz de alto se emitió de manera extemporánea, cuando el menor ya había recibido cinco impactos de bala. “Fue tan corto desde el avistamiento hasta el disparo que, literalmente, no hubo tiempo de nada”, enfatizó Latorre.

Contradice la versión oficial

Esta evidencia audiovisual choca con el informe preliminar del Ministerio del Interior, que en su momento justificó el accionar policial alegando que el joven había amenazado directamente a uno de los oficiales. Por su parte, el padre del adolescente, quien se encontraba dentro de la vivienda tomando mate y presenció la secuencia, ha sostenido desde el inicio que se trató de un caso de abuso policial, afirmando que a su hijo "lo acribillaron".

El procedimiento judicial se originó a partir de una investigación por balaceras recientes en la zona. El menor se encontraba durmiendo cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio y, al percatarse de la presencia policial, intentó escapar por el fondo de la propiedad, momento en el cual se produjo el desenlace fatal que ahora está bajo estricta investigación de la Fiscalía.