Adolescente abatido por la Policía Nacional en el Borro nunca apuntó a la Policía

Contradice la versión oficial

Esta evidencia audiovisual choca con el informe preliminar del Ministerio del Interior, que en su momento justificó el accionar policial alegando que el joven había amenazado directamente a uno de los oficiales. Por su parte, el padre del adolescente, quien se encontraba dentro de la vivienda tomando mate y presenció la secuencia, ha sostenido desde el inicio que se trató de un caso de abuso policial, afirmando que a su hijo "lo acribillaron".

El procedimiento judicial se originó a partir de una investigación por balaceras recientes en la zona. El menor se encontraba durmiendo cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio y, al percatarse de la presencia policial, intentó escapar por el fondo de la propiedad, momento en el cual se produjo el desenlace fatal que ahora está bajo estricta investigación de la Fiscalía.