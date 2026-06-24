Las grabaciones de la cámara corporal (GoPro) del efectivo policial involucrado en el operativo en el barrio Borro contradicen la versión oficial sobre la muerte de Brayan Leites, el menor de 16 años abatido el pasado jueves. Tras una reunión con la fiscal de Homicidios la defensa de la familia confirmó que el video muestra que el adolescente nunca apuntó con un arma al policía que le disparó cinco veces.
Posible abuso policial
Adolescente abatido por la Policía Nacional en el Borro nunca apuntó a la Policía
La voz de alto se dio luego de que le dispararan cinco veces al adolescente, aseguró la abogada de la familia y Telemundo que accedieron a los videos.