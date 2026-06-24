¿Cómo le va al gobierno?: "Veo rebeldía en este momento", afirmó el politólogo Mauro Casa

El principal desafío del gobierno no es comunicacional sino político

El politólogo señaló que buena parte de las dificultades enfrentadas por el oficialismo se originaron en errores propios de comunicación, situaciones que calificó como "errores no forzados" y que terminaron adquiriendo una relevancia política mayor a la que inicialmente tenían.

Según explicó, estos episodios obligaron al gobierno a invertir tiempo y capital político en brindar explicaciones constantes, afectando la capacidad para controlar la agenda pública y concentrarse en los temas centrales de la gestión.

Sin embargo, Casas advirtió sobre lo que considera una tendencia a sobredimensionar los problemas de comunicación en el análisis político. A su juicio, el principal desafío del gobierno no es comunicacional sino político.

"La comunicación es una variable secundaria", sostuvo, al argumentar que ninguna estrategia comunicacional puede compensar una mala gestión ni, a la inversa, arruinar un gobierno cuyos resultados sean positivos para la ciudadanía.

En ese sentido, afirmó que la evaluación social del gobierno estará determinada fundamentalmente por variables concretas como la evolución de la economía, el crecimiento de los salarios, el costo de vida y la situación de la seguridad pública.

"Si los uruguayos sienten que la economía mejora y que la inseguridad disminuye, la discusión sobre si el presidente comunicó bien o mal pasará a un segundo plano", planteó.