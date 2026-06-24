Jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento adicional a partir del 1º de julio

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, indicó que a partir del 1º de julio de 2026 rige el aumento adicional de 1% en las jubilaciones y pensiones mínimas, y cuyos beneficiarios reciban un único ingreso.
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El incremento es adicional y no se descontará. "No es descontable", afirmó. El 1% se suma al 2% otorgado el 1º de julio de 2025. Pardo recordó que el aumento anual de las pasividades fue de 5,97% y si se considera que la inflación de 2025 fue de 3,65%, el incremento real fue superior al 2%.
El ajuste adicional beneficiará a los 115.000 jubilados y pensionistas no solo del BPS sino también de la Caja Militar y la Caja Policial que perciban una pasividad mínima, fijada en 20.935 pesos, como único ingreso. El BPS detecta que es el único ingreso a través del cruzamiento de datos con otras cajas y la DGI, y aplica el incremento.
El incremento se paga con los haberes de julio, que se cobran los primeros días de agosto.
Calendario para julio
En otro orden, hace unos días el Banco de Previsión Social (BPS) definió el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026, que se cobra durante el mes de julio, para jubilados, pensionistas y beneficiarios de distintas prestaciones sociales.
Según el cronograma oficial del organismo, los pagos comenzarán el jueves 2 de julio para quienes cobran mediante depósito en cuentas bancarias o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES).
Cobro en Montevideo
Depósitos en cuenta bancaria
Los beneficiarios que cobran a través de bancos o IEDES tendrán disponible el dinero desde el jueves 2 de julio de 2026. El pago se acreditará automáticamente en las cuentas correspondientes.
Cobro en oficinas del BPS
Quienes realicen el cobro presencial en las oficinas centrales del BPS en Montevideo podrán hacerlo entre el jueves 2 y el miércoles 22 de julio. Las fechas específicas dependen del número de cédula de identidad de cada beneficiario.
Empresas contratistas
Los pagos mediante empresas contratistas —como Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos— estarán disponibles entre el viernes 3 y el miércoles 22 de julio.
Cobro en el interior del país
Depósitos bancarios
Los beneficiarios del interior que cobran mediante depósitos en cuentas bancarias o IEDES también tendrán disponible el dinero desde el jueves 2 de julio.
Giras de pago
Las giras de pago en el interior del país se realizarán entre el viernes 3 y el miércoles 8 de julio, según la localidad correspondiente.
Empresas contratistas
En el interior, quienes cobran a través de redes de cobranza habilitadas podrán hacerlo entre el viernes 3 y el miércoles 22 de julio.
Las prestaciones que incluye el calendario
El cronograma difundido por el BPS comprende los pagos de:
- Jubilaciones
- Pensiones
- Prestaciones para activos
- Apoyo a la Inserción Laboral
- Tarjeta AFAM Beneficio IVA
- TuApp
Cómo consultar fecha y lugar de cobro
El BPS dispone de herramientas digitales para que los beneficiarios puedan verificar la fecha exacta y el lugar asignado para el cobro de sus prestaciones utilizando su número de cédula de identidad.
El organismo recomienda consultar únicamente los canales oficiales para confirmar fechas, evitar errores en la información y prevenir posibles estafas.