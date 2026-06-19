Cambian recorridos de ómnibus en Montevideo desde el próximo lunes

Además, los cambios buscan fortalecer la conexión con el liceo Espigas, un centro educativo ubicado sobre avenida de las Instrucciones que recibe cada vez más estudiantes provenientes de los barrios Régulo, Cirilo y de la zona de la terminal de Instrucciones y Belloni.

Nuevas paradas

La Intendencia explicó que uno de los principales problemas detectados en la zona era la falta de acceso al transporte en barrio Régulo.

Hasta ahora, la parada más cercana se encontraba a unos dos kilómetros de distancia, lo que dificultaba los traslados diarios de los vecinos.

Con la nueva configuración, la línea L33 ingresará por primera vez al barrio y se crearán nuevas paradas que serán señalizadas por la comuna.

Además, los nuevos recorridos incorporarán calles que hasta ahora no contaban con servicio de transporte público, como Mío Mío, Corindón y Camino La Calera.

Líneas L31, L32 y L33

La línea L33, tal como funciona actualmente, dejará de existir y parte de su recorrido será absorbido por la línea L31. La nueva L31 ampliará su cobertura para ingresar al barrio Cirilo en ambos sentidos, mientras que la L32 mantendrá su función de conexión entre la terminal de Instrucciones y Belloni y la terminal de Manga, aunque dejará de ingresar al barrio Transatlántico.

Por su parte, la nueva L33 contará con dos variantes que se alternarán según los horarios de entrada y salida de los centros educativos de la zona.

Uno de los recorridos conectará la terminal de Instrucciones y Belloni con el barrio El Jardín y, durante los horarios de funcionamiento del liceo Espigas, ingresará por Camino La Calera y barrio Régulo para facilitar el traslado de estudiantes.

Funcionarán desde el 22

Los nuevos recorridos comenzarán a funcionar desde las primeras salidas del lunes 22 de junio. Según informó la Intendencia, las dos variantes de la línea L33 operarán de forma intercalada para atender la demanda generada por la actividad educativa y mejorar la cobertura en los distintos barrios de la zona.

La frecuencia estimada de la línea será de aproximadamente 60 minutos entre cada pasada.