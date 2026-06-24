Uruguay felicitó a De la Espriella por su triunfo y abogó por fortalecer relaciones con Colombia

En la misma línea agrega que Uruguay "seguirá comprometido con la profundización de las relaciones bilaterales con el nuevo gobierno colombiano, así como con el trabajo conjunto en favor de la integración regional".
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Elecciones en Colombia
Colombia realizó el pasado domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que De la Espriella superó al candidato oficialista Iván Cepeda.
Este reconoció su derrota en la segunda vuelta electoral del pasado domingo y aceptó la victoria del opositor Abelardo de la Espriella.
"He decidido aceptar el resultado que señala que Abelardo de la Espriella es presidente de la República de Colombia", señaló el excandidato en rueda de prensa.
Cepeda subrayó que, a pesar de aceptar los resultados electorales, continuará denunciando sobre la presunta compra de votos en la campaña y la injerencia de gobiernos extranjeros, como el del estadounidense Donald Trump.
El resultado obtenido representa el mayor respaldo electoral alcanzado por los sectores progresistas y los movimientos sociales en Colombia. Esto refleja la intensidad del debate nacional que ha tenido lugar y la responsabilidad compartida frente al futuro del país", indicó Cepeda.
El líder de izquierda señaló que la aceptación del resultado es por responsabilidad democrática con los electores.