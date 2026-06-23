Nacional cerró un fichaje internacional para la zaga y va por más

El jugador estaba en Arabia Saudita donde pretendían qué siguiera, también tenía sondeos de la MLS.

Calbo debutó oficialmente en 2011 en el club Herediano y pasó por varios equipos tanto en Costa Rica, Estados Unidos, México, Turquía y Arabia Saludita.

Además, fue mundialista con los "ticos" en Rusia 2018 y Qatar 2022. Bava que quería un central por izquierda y parece que ya lo consiguió.

No se baja por Alan Rodríguez

En el caso de Bruno Zuculini estará llegando en los próximos días para incorporarse a la pretemporada en Maldonado. Mientras tanto, se está trabajando en algún partido amistoso antes de arrancar el segundo semestre. Es una posibilidad que el rival sea Libertad de Paraguay. Aún no se conocen fechas ni si se jugará en Montevideo o Asunción.

En Nacional pretende que en los próximos días lleguen las tres altas y se pongan a disposición del entrenador. También está esperando por alguna alta más. Los nombres no cambian. Alan Rodríguez interesa y Nacional sigue esperando por la decisión de Inter de Porto Alegre, del técnico Paulo Pezzolano y del propio jugador que los tricolores están esperando por la decisión de Inter de Porto Alegre, del técnico Paulo Pezzolano y del propio jugador para llegar a Nacional.

Por su parte quedó descartada la incorporación de Alfonso Espino y Camilo Cándido que terminó rechazando una oferta de la MLS, continuará en Nacional.

Finalmente, otro que esta asegurado para la segunda mitad del año es el goleador Maximiliano Gómez y firmará su renovación por 2 años. Luego de algunos días de negociaciones, Gómez firmará, tendrá un buen aumento salarial siempre respetado el protocolo que tiene el club en cuanto a contratos.