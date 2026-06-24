Una llamada, miles de kilómetros y una pista: así cayó la red que vació los ahorros de una familia de Melo

Tres equipos operativos de la Jefatura de Cerro Largo se trasladaron hacia el sur para ejecutar allanamientos y detenciones simultáneas en Montevideo, concretamente en la zona de Teniente Galeano, y en la ciudad de Barros Blancos, en Canelones. Paralelamente, las actuaciones permitieron establecer la vinculación de un tercer involucrado que ya se encontraba privado de libertad en el departamento de Rivera.

Durante los procedimientos, los efectivos policiales incautaron teléfonos celulares, prendas de vestir consideradas relevantes para la investigación y varias tarjetas SIM presuntamente utilizadas para concretar las maniobras de engaño telefónico.

La investigación continúa en curso y tanto la Policía como la Fiscalía no descartan nuevas actuaciones ni la eventual identificación de otros integrantes de la organización.

Condena

Finalmente, la Justicia Letrada de Cerro Largo de 2º Turno dispuso la condena de G.D.Z.F., de 24 años, como autor de un delito de asistencia a la actividad delictiva previsto en la Ley de Lavado de Activos. El joven deberá cumplir una pena de dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.

Desde la Jefatura destacaron además el apoyo brindado por el equipo de Investigaciones de Rivera, cuyos aportes de información resultaron fundamentales para identificar a los responsables y avanzar en el esclarecimiento del caso.

El episodio vuelve a poner en alerta sobre la vigencia del "cuento del tío", una modalidad delictiva que se adapta a las nuevas tecnologías y que sigue teniendo como principal herramienta la manipulación y el engaño para obtener dinero de las víctimas.