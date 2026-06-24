Una llamada, miles de kilómetros y una pista: así cayó la red que vació los ahorros de una familia de Melo

Una llamada telefónica fue el inicio de una estafa que terminó vaciando los ahorros de una familia de Melo, pero también dejó una pista que permitió a la Policía seguir el rastro de los responsables. Tras una investigación que se extendió por cientos de kilómetros y derivó en operativos simultáneos en distintos puntos del país, las autoridades lograron desarticular parte de la red criminal dedicada al denominado "cuento del tío".
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El caso comenzó tras la denuncia de una familia de Melo que fue víctima de un elaborado engaño telefónico mediante el cual los delincuentes lograron apoderarse de 17.000 dólares y 400.000 pesos uruguayos. A partir de allí, el Área de Investigaciones I inició una compleja tarea de análisis técnico para reconstruir los movimientos de la organización y seguir el rastro del dinero obtenido mediante la estafa.
Investigación de la estafa
Según informó la Policía, el trabajo de los investigadores permitió identificar flujos financieros y movimientos digitales vinculados a los responsables, lo que derivó en un rápido operativo coordinado en varios departamentos del país.
Tres equipos operativos de la Jefatura de Cerro Largo se trasladaron hacia el sur para ejecutar allanamientos y detenciones simultáneas en Montevideo, concretamente en la zona de Teniente Galeano, y en la ciudad de Barros Blancos, en Canelones. Paralelamente, las actuaciones permitieron establecer la vinculación de un tercer involucrado que ya se encontraba privado de libertad en el departamento de Rivera.
Durante los procedimientos, los efectivos policiales incautaron teléfonos celulares, prendas de vestir consideradas relevantes para la investigación y varias tarjetas SIM presuntamente utilizadas para concretar las maniobras de engaño telefónico.
La investigación continúa en curso y tanto la Policía como la Fiscalía no descartan nuevas actuaciones ni la eventual identificación de otros integrantes de la organización.
Condena
Finalmente, la Justicia Letrada de Cerro Largo de 2º Turno dispuso la condena de G.D.Z.F., de 24 años, como autor de un delito de asistencia a la actividad delictiva previsto en la Ley de Lavado de Activos. El joven deberá cumplir una pena de dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.
Desde la Jefatura destacaron además el apoyo brindado por el equipo de Investigaciones de Rivera, cuyos aportes de información resultaron fundamentales para identificar a los responsables y avanzar en el esclarecimiento del caso.
El episodio vuelve a poner en alerta sobre la vigencia del "cuento del tío", una modalidad delictiva que se adapta a las nuevas tecnologías y que sigue teniendo como principal herramienta la manipulación y el engaño para obtener dinero de las víctimas.