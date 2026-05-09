Barbarie contra civilización: ¿Qué pasa en Malí?

El ataque del 25 de abril: una ofensiva con firma occidental

Creemos que es la perspectiva adecuada para analizar el ataque realizado este 25 de abril contra las ciudades más importantes de Malí. En un eje noreste sudoeste transversal al territorio, Kidal, Gao, Sevare, Kati y Bamako fueron el objetivo de una nueva alianza entre los tuaregs y los terroristas. El hecho de buscar “decapitar” la conducción político-militar maliense, con atentados en Kati contra el presidente Goïta y el ministro de defensa Sadio Camara –quien cayera en combate la noche del 25-, los ataque coordinados con infiltrados en las aglomeraciones y drones preparados llevan una firma. Esos 12 mil soldados que los facciosos pusieron en el campo no se financiaron, ni entrenaron, ni se armaron solos. Esa es la firma de occidente. ¿Será porque las naciones del AES prefieren la asistencia militar rusa? ¿O qué China financia las obras de infraestructura? ¿O salen de la órbita de la metrópoli colonial para integrar el Sur Global? Sin duda una mezcla de todo eso.

Los diarios de Bamako llaman a la unión y a la movilización general de la sociedad civil contra la agresión. También reproducen el discurso del presidente Goïta, que lamenta pérdidas humanas, recuerda al amigo Sadio y con determinación afirma la voluntad de continuar la guerra. Parece que la ciudad de Kidal ha caído en manos enemigas (los defensores occidentales de los derechos de las mujeres podrán apreciar como las tratan los yihadistas). En el resto del país los ataques habrían sido rechazados. En los medios rusos destacan la participación del cuerpo africano en la resistencia y la contraofensiva, que logró impedir un golpe de Estado en Malí. Hablan de entre 200 hasta 2000 bajas en las filas golpistas. Poco se sabe de las propias. Es la guerra.

La prensa que llama "insurgentes" a los terroristas

Aunque lo que más sorprende es la prensa occidental. La gran mayoría, presuman de progresismo o sean de derecha califican a la coalición tuareg-terrorista como “insurgentes”. Habría disensos entre los militares rusos (al que llaman “África Corps”) y el ejército de Malí. Los gobiernos patriotas del Sahel son calificados como “Junta”, como si se tratara de Pinochets o Videlas africanos. Es más simpático que describir al líder faccioso Iyad Ag Ghaly, con pedido de captura de la Corte Penal Internacional. En efecto, es acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre los que destacan el asesinato de prisioneros, esclavitud sexual, violación, persecución de mujeres y niñas, mutilación, tortura, destrucción de mezquitas y monumentos históricos. Un currículo similar al de Ahmed al-Charaa, el presidente de facto en Siria.

Quizás ese sea el libreto que occidente tiene para Malí: convertirlo en una nueva Siria regida por fundamentalistas islámicos, al precio del desmembramiento territorial exigido por los tuaregs. Sería asestar un duro golpe para la AES y los proyectos de integración en África, del mismo modo que la agresión a Irán es un ataque a los BRICS, y que la colonización de América Latina avanza al paso del portaaviones USS Nimitz. Es la guerra y es mundial. «

Por Eric Calcagno para TiempoAR