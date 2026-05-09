Blanca Rodríguez contaría con el apoyo de CA por nuevo comisionado

Férrea oposición

El proyecto, sin embargo, encontró no solo la férrea oposición de los partidos Nacional y Colorado, sino también de parte de la Institucional Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh). Este organismo dejó bien clara su postura contraria durante su visita en octubre pasado a la Comisión Parlamentaria para la Niñez y la Adolescencia. Sobre todo en la voz de Mariana Mota, su presidenta, quien reconoció a los legisladores "el acierto de abordar" la problemática de la infancia e incluso saludó "la intención del proyecto" en cuestión, pero afirmó a continuación que la "figura" que se pretende crear "ya existe, y es la institución" que ella dirige.

Cabildo se inclina a favor

"Hay dos cosas importantes a tener en cuenta", dijo el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone en declaraciones a El País, ante la consulta sobre su postura.

"Una es que los colorados dijeron estar en contra de crear más burocracia, pero no dijeron eso cuando se creó un cargo en la Intendencia de Canelones para que lo ocupe Nicolás Chiesa. Y la otra es que las recomendaciones del Inddhh son negativas, y nosotros, que fuimos los únicos que no les votamos su presupuesto, pensamos que si este organismo dice que no hay que hacer algo, entonces hay que hacerlo".

Sin embargo, y aunque el cabildante advirtió que todavía no estudió el tema en profundidad, aseguró también que no está dispuesto a que exista "otro cobrasueldo como lo fue Petit". "Si esto va camino a que exista otro Petit, desde ya digo que no, porque él no hizo nada más que hacer informes sobre lo que todos los legisladores sabemos que pasa en las cárceles".

Ahora bien, los votos de Cabildo Abierto alcanzarían para que este proyecto salga a la luz, pero para designar a la persona encargada de asumir la tarea del comisionado se precisa que la Asamblea General apruebe la designación por tres quintos de los votos , y eso hoy está lejos de las posibilidades del Frente Amplio. "Le avisamos a Rodríguez que hoy no tiene esa mayoría", subrayó el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda.