Desde diciembre estará operativa la billetera electrónica

Más allá de la billetera

En este marco, la billetera constituye uno de los proyectos estratégicos de la Estrategia Digital, anunció Zubillaga durante su presentación en Torre Ejecutiva.

Según explicó, esa herramienta comenzará a implementarse en los próximos meses. Hacia fines de 2026 está previsto incorporar documentos como la cédula de identidad y otras credenciales de uso frecuente, como la libreta de conducir o el carné de salud, precisó.

Zubillaga agregó el proceso será progresivo, para avanzar en la digitalización de documentos oficiales sin sustituir los formatos físicos, que seguirán vigentes. “Es una opción más para las personas”, dijo.

Asimismo, detalló que la plataforma permitirá gestionar trámites con mayores niveles de seguridad y que, como etapa intermedia, a partir de julio se habilitará la posibilidad de una identidad virtual para utilizar la cédula junto al celular y realizar gestiones ante el Estado sin necesidad de dispositivos adicionales.

Reconocimiento de documentos

También sostuvo que Uruguay trabaja en el reconocimiento internacional de estos documentos digitales, en particular con Brasil, como primera etapa hacia la validación transfronteriza.

La implementación de la billetera digital forma parte de la Estrategia Digital del Gobierno, a fin de modernizar el Estado, mejorar la accesibilidad a los servicios y fortalecer la relación entre la ciudadanía y los organismos públicos.

Aclaró que la implementación de la billetera digital no sustituye a los documentos físicos, que continuarán vigentes, y destacó que es una opción adicional, que amplía las alternativas disponibles para la ciudadanía sin eliminar los canales tradicionales.