Bergara analiza proyecto de Cosse para el Palacio Legislativo y lo ve con "buenos ojos"

Aunque mostró cautela respecto a los cambios en el tránsito y la movilidad, aseguró que es "buena cosa" que el proyecto incluya "mejorar toda la parte del espacio público y del desarrollo urbano" en los alrededores del Palacio Legislativo.

De esta manera, Bergara consideró que la propuesta de Cosse tiene tres aspectos: la construcción de un nuevo edificio anexo —que sostuvo no es competencia de la intendencia analizar—, el acondicionamiento urbano en los alrededores y los cambios en la movilidad.

"La que tenemos que analizar con mucho más detenimiento es el impacto de la parte que involucra a las calles alrededor, el sentido de las preferencias de las calles, por dónde va a ir el transporte colectivo. Eso lo tenemos que analizar. Solo con un primer dibujo no podemos dar una opinión definitiva", subrayó.

Orsi apoya plan de Cosse

El presidente Yamandú Orsi respaldó a la vicepresidenta Carolina Cosse ante las críticas recibidas por el proyecto de obras que presentó en el entorno del Palacio Legislativo.

El mandatario aseguró que le "sorprendió" que generara "tanta crítica". “Le pedí a Carolina que me mandara más material” , indicó y agregó: “Yo estoy para dar una mano ahí”.

El pasado miércoles, Cosse presentó el proyecto en el Palacio Legislativo y señaló que se trata de "un borrador" en el que "está todo para discutirse".

El proyecto incluye la reconfiguración de la circunvalación del Palacio Legislativo, con incorporación de áreas verdes y mejoras en la circulación, así como la transformación de un tramo de la avenida General Flores en semipeatonal, con equipamiento urbano y espacios públicos.

También prevé la construcción de un edificio polifuncional en un predio cercano, destinado a ampliar la capacidad edilicia institucional y sumar usos educativos y sociales.

Según detalla la propuesta, se proyecta la incorporación de más de 15.000 metros cuadrados de espacios públicos nuevos y recalificados, además de un edificio de aproximadamente 2.600 metros cuadrados. A su vez, se plantea la optimización y aumento de plazas de estacionamiento.