Bergara analiza proyecto de Cosse para el Palacio Legislativo y lo ve con "buenos ojos"

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió en las últimas horas al proyecto presentado por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, para transformar los alrededores del Palacio Legislativo y construir un nuevo anexo, en el marco de los 100 años del histórico edificio.
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La propuesta de Cosse incluye cambios en el tránsito, por ejemplo eliminar la circulación vehicular en uno de los anillos de la circunvalación de la Avenida de las Leyes.
"Vamos a analizar"
"Solo hemos visto, a nivel de la intendencia, un primer dibujo inicial que vamos a tener que analizar. Obviamente, implica una afectación importante a cuestiones que son claramente preocupación de la intendencia, como el tema de la movilidad, el tránsito y el transporte colectivo", señaló Bergara en rueda de prensa, luego de participar en la firma del convenio colectivo con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) en el Ministerio de Trabajo.
Aunque mostró cautela respecto a los cambios en el tránsito y la movilidad, aseguró que es "buena cosa" que el proyecto incluya "mejorar toda la parte del espacio público y del desarrollo urbano" en los alrededores del Palacio Legislativo.
De esta manera, Bergara consideró que la propuesta de Cosse tiene tres aspectos: la construcción de un nuevo edificio anexo —que sostuvo no es competencia de la intendencia analizar—, el acondicionamiento urbano en los alrededores y los cambios en la movilidad.
"La que tenemos que analizar con mucho más detenimiento es el impacto de la parte que involucra a las calles alrededor, el sentido de las preferencias de las calles, por dónde va a ir el transporte colectivo. Eso lo tenemos que analizar. Solo con un primer dibujo no podemos dar una opinión definitiva", subrayó.
Orsi apoya plan de Cosse
El presidente Yamandú Orsi respaldó a la vicepresidenta Carolina Cosse ante las críticas recibidas por el proyecto de obras que presentó en el entorno del Palacio Legislativo.
El mandatario aseguró que le "sorprendió" que generara "tanta crítica". “Le pedí a Carolina que me mandara más material” , indicó y agregó: “Yo estoy para dar una mano ahí”.
El pasado miércoles, Cosse presentó el proyecto en el Palacio Legislativo y señaló que se trata de "un borrador" en el que "está todo para discutirse".
El proyecto incluye la reconfiguración de la circunvalación del Palacio Legislativo, con incorporación de áreas verdes y mejoras en la circulación, así como la transformación de un tramo de la avenida General Flores en semipeatonal, con equipamiento urbano y espacios públicos.
También prevé la construcción de un edificio polifuncional en un predio cercano, destinado a ampliar la capacidad edilicia institucional y sumar usos educativos y sociales.
Según detalla la propuesta, se proyecta la incorporación de más de 15.000 metros cuadrados de espacios públicos nuevos y recalificados, además de un edificio de aproximadamente 2.600 metros cuadrados. A su vez, se plantea la optimización y aumento de plazas de estacionamiento.