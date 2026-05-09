Alerta por "bomba meteorológica" y descenso térmico en Uruguay

Sábado 9 de mayo: Persisten condiciones de cielo cubierto con lluvias y lloviznas aisladas. Lo más significativo será el viento, con rachas del oeste/suroeste que podrían alcanzar los 60-80 km/h en zonas costeras. La temperatura máxima se situará en 12°C .

Domingo 10 de mayo: Se prevé una mejora gradual. Aunque la mañana será fría (mínima de 6°C ), el cielo tenderá a despejarse. Los vientos disminuirán su intensidad a 16 mph (aprox. 25 km/h) .

Tendencia para la semana: A partir del lunes 11, se espera un ascenso paulatino de las temperaturas máximas, alcanzando los 20°C hacia el martes 12 bajo condiciones de cielo despejado.

El fenómeno no solo afectará la superficie continental; MetSul advierte sobre una "marejada ciclónica" significativa. Se prevé que el fuerte viento del suroeste empuje las aguas del Río de la Plata hacia la costa uruguaya, generando un aumento del nivel del mar y oleaje peligroso en la rambla de Montevideo y zonas bajas de Canelones y Maldonado.