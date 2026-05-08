Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Daniel Carreño | selección uruguaya | Nacional

¿qué pasa con los uruguayos en medio oriente?

Daniel Carreño: el momento de Nacional y por qué Bielsa "no era el indicado" para la selección

"Nosotros en Uruguay necesitamos tener las cosas claras y organizadas y eso se rompió” desde la llegada de Bielsa, sostuvo Daniel Carreño.

Daniel Carreño habló en Tarde de Fútbol.

Daniel Carreño habló en Tarde de Fútbol.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En una extensa entrevista brindada este viernes al programa Tarde de Fútbol, el entrenador uruguayo, Daniel Carreño, hizo referencia al momento que atraviesa Nacional, habló sobre la selección uruguaya, Marcelo Bielsa y el rol que cumplen los futbolistas de nuestro país en el fútbol de Medio Oriente.

Mostró su malestar en cuánto al manejo que tuvo la dirigencia tricolor con respecto a los últimos entrenadores y principalmente con Jadson Viera a quien “contrataron a falta de cuatro partidos y lo echaron en la cuarta fecha”. Apuntó a que “están a la vista” los resultados de esta gestión.

Recordó que cuando Ricardo Alarcón asumió la presidencia de Nacional, “se tomó un mes y medio para elegir entrenador” y que el que más lo “impactó” fue Julio Ribas. Finalmente decidió elegirlo a él para que fuera “el entrenador durante toda su gestión”, pero que finalmente “me terminó echando por temas políticos pese a que los resultados no se estaban dando pero no aguantó la presión”. Agregó que con Pelusso le pasó algo similar pero esta vez, Alarcón logró mantenerlo en el puesto.

En cuánto a la actualidad del equipo tricolor, sostuvo que “está más ordenado que antes”. “Siempre fue brava la directiva de Nacional, hoy inclusive, tienen un presidente que no se expone y es Flavio Perchman quien pone la cara”.

Bielsa y la selección uruguaya

Durante la entrevista, Daniel Carreño fue consultado sobre la actualidad de la selección de cara a un nuevo Mundial. “Para mí, Bielsa como entrenador, es el mejor. Siempre me gustó, es una persona a mirar y escuchar”, aseguró.

Aclaró que pese a ser una persona que “no le gusta hablar, agacha la mirada y no se expresa mucho”, para él es un entrenador que sus “equipos hablan dentro de la cancha”.

Sin embargo, y pese a la admiración, Carreño fue contundente y afirmó que Bielsa “no era el entrenador para Uruguay, porque Uruguay no necesita ir a buscar entrenadores afuera”.

“Tabárez cumplió un ciclo, que los resultados obligaron a que fuera antes pero él iba a dirigir el Mundial. Había un grupo, una estructura formada en el Complejo y una manera de trabajar. Nosotros en Uruguay necesitamos tener las cosas claras y organizadas y eso se rompió” desde la llegada de Bielsa.

Los uruguayos en el fútbol de Medio Oriente

Mucho se habla acerca del fútbol de Medio Oriente, principalmente de Qatar y Arabia Saudita, calificando como que los jugadores van allá “a retirarse”. Respecto a esto, Carreño sostuvo que decir esto es “parte de la ignorancia” que se tiene sobre el mundo árabe.

Sobre la situación de Darwin Núñez, que pasó de Liverpool al Al-Hilal, sostuvo que en su caso se fue a “una liga menor” porque el delantero de la selección “podría elegir cualquier liga del mundo” para jugar. Sin embargo, destacó que a Núñez “no lo sacan del plantel por un jugador cualquiera, lo hacen por Benzema”.

“La liga es competitiva. Ahora, si vos me decís, es mejor jugar en la liga inglesa, española, sí, ni que hablar. Pero la liga saudí es muy competitiva”, sostuvo.

Además, Carreño hizo mención a otros tres futbolistas que hoy se encuentran en esa zona del mundo, Fabricio Díaz, Nahitan Nández y Luciano Rodríguez. Sobre el capitán campeón del mundo con la sub 20, valoró que “está en buen nivel, ha aprendido mucho y vas a ver que va a sacar frutos”, mientras que Nández “es figura en su equipo”.

Sobre Luciano Rodríguez, quien no se ha podido adaptar al fútbol de Arabia Saudita, hizo hincapié en que el futbolista llegó a un equipo cuya ciudad “está muy alejada de otras” y esto puede incidir. “A él le tocó una muy difícil, pero en un gran equipo y con un gran entrenador”.

Embed

Temas

Te puede interesar