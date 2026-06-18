Canadá histórico: aplastó a Catar y logró su primer triunfo en los Mundiales

Al 45+3" llegó el tercer gol para los "Canucks" y el segundo para David, que aprovechó otro rechace de Abunada tras un disparo de Larin, para anidar el balón en el fondo del arco, y así llegar al descanso en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

La selección que dirige Jesse Marsch salió a rematar la faena, pero perdió a Ismael Kone (Sassuolo) lesionado tras una fuerte entrada de Assim Madibo (Al Gharafa), quien salió desconsolado y con tarjeta roja.

Kone fue sustituido por Nathan Saliba (Anderlecht), quien marcó de tiro libre en el 64", y 10 minutos después llegó el 5-0 por autogol de Mohamed Manai (Al Shamal) cuando intentaba despejar un tiro del recién ingresado Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC).

Para rematar, en el 90+2' se combinó Saliba con David, y el cañonero de la "Vecchia Signora" de Turín firmó un "hat trick" para sellar el resultado definitivo, aunque en los minutos finales los canadienses generaron al menos par de amenazas más.

Canadá histórico

Con su goleada ante Catar, Canadá pasó a comandar el Grupo B, por delante de Suiza, que más temprano venció 4-1 a Bosnia Herzegovina en el SoFi Stadium de Los Angeles, EEUU.

La llave cerrará el próximo 24 de junio con los enfrentamientos entre Suiza y Canadá en el BC Place de Vancouver, y de Bosnia Herzegovina contra Catar en el Lumn field de Seattle, EEUU.

(Sputnik)