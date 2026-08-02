Nicolás Olivera se distancia del ala confrontativa del Partido Nacional y defiende acuerdos con el FA

"Es un tipo que tiene una cabeza abierta", afirmó, al tiempo que señaló que no consideró "incorrecta" la decisión adoptada por los ediles nacionalistas de respaldar los recursos destinados a mejorar calles, veredas y limpieza en la capital.

Críticas al Partido Nacional

También expresó su desacuerdo con la decisión de enviar el caso a la Comisión de Ética del Partido Nacional.

"No fue feliz haber derivado el caso a la Comisión de Ética porque conspira contra las bases mismas de la libertad", sostuvo, en una crítica directa a la conducción partidaria por judicializar políticamente una decisión adoptada por representantes electos.

"Tenemos que aprender a convivir"

Olivera planteó que el Partido Nacional debe abandonar una lógica exclusivamente reactiva frente al gobierno y construir una alternativa política basada en propuestas.

"Tenemos que aprender a convivir, no podemos forzar a que nuestro partido solo sea de oposición y reactivo", afirmó.

En esa línea, agregó que la colectividad debe comenzar a proyectar su propuesta de futuro.

"Nuestra agenda también tiene que ir por la positiva. Tenemos que estar pensando que dentro de cuatro años tenemos que decirle a la gente: 'somos esto y queremos esto para el país'", expresó.

Para el intendente, esa visión también debe reflejar la realidad de los gobiernos departamentales administrados por el Partido Nacional.

"Somos gobierno en 14 intendencias y nos despertamos todos los días con el mismo propósito: cambiarle la vida a la gente", señaló, remarcando que los intendentes nacionalistas gobiernan sus departamentos más allá de que el partido se encuentre en la oposición a nivel nacional.

Críticas al tono opositor

Las declaraciones de Olivera también alcanzaron la estrategia comunicacional del Partido Nacional y, en particular, el estilo confrontativo del senador Sebastián Da Silva, con quien ha mantenido diferencias públicas en varias oportunidades.

"Es una forma, no la comparto, pero es una forma", dijo al ser consultado sobre el legislador.

Asimismo, cuestionó la rápida negativa de la oposición a la Rendición de Cuentas presentada por el gobierno del Frente Amplio. A su entender, la Coalición Republicana actuó con excesiva premura al rechazar el proyecto y transmitió un mensaje equivocado.

"La forma de comunicar no fue muy feliz", afirmó, al tiempo que valoró que algunos dirigentes opositores hayan manifestado posteriormente disposición a acompañar determinados artículos de la iniciativa.

"Ya hay algunos diciendo que si cambia la cosa estarían dispuestos a votar, y ese es el camino", concluyó.

Las declaraciones del intendente de Paysandú vuelven a poner de manifiesto las distintas visiones que conviven dentro del Partido Nacional respecto al vínculo con el gobierno y al papel que debe desempeñar la oposición durante el actual período.