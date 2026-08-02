Dos heridos tras ráfaga de disparos a la salida del Gran Parque Central

No está claro si el hecho sí tuvo que ver o no con el partido, pero se dio justo en el momento de la salida de cientos de personas que habían asistido al encuentro, el último del Torneo Apertura.

Las ambulancias ubicadas en las cercanías del Gran Parque Central trasladaron a los heridos.

En el Gran Parque Central

El hecho se registró a tan solo una cuadra del Gran Parque Central, indica por su parte Ovación, y fue lo que llevó a que muchos hinchas que estaban en la zona buscaran refugiarse nuevamente en el estadio, lo que fue permitido —y además solicitado— por los efectivos policiales allí presentes, que luego fueron los que permitieron que minutos después se retiraran.

Trabajó en el lugar personal de la Policía Científica y de la Guardia Republicana.