Tras el partido entre Nacional y Progreso en el Gran Parque Central se registró un incidente que es investigado por la Policía. Finalizado el partido, se escuchó una ráfaga de disparos, según denunciaron vecinos e hinchas a la prensa. Varias personas que tuvieron que volver y refugiarse en el estadio. Hay por lo menos dos heridos.
investiga la policía
Dos heridos tras ráfaga de disparos a la salida del Gran Parque Central
Hubo una ráfaga de disparos en el momento en que cientos de hinchas salían del Gran Parque Central, aunque no está claro si los heridos estaban entre ellos.