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Sociedad Gran Parque Central | Nacional, |

investiga la policía

Dos heridos tras ráfaga de disparos a la salida del Gran Parque Central

Hubo una ráfaga de disparos en el momento en que cientos de hinchas salían del Gran Parque Central, aunque no está claro si los heridos estaban entre ellos.

Hubo tiros a la salida del Gran Parque Central.

Hubo tiros a la salida del Gran Parque Central.

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Tras el partido entre Nacional y Progreso en el Gran Parque Central se registró un incidente que es investigado por la Policía. Finalizado el partido, se escuchó una ráfaga de disparos, según denunciaron vecinos e hinchas a la prensa. Varias personas que tuvieron que volver y refugiarse en el estadio. Hay por lo menos dos heridos.

Según reportó Subrayado (Canal 10), una camioneta marca Oroch pasó por el lugar y efectuó una ráfaga de disparos, a una cuadra de la tribuna José María Delgado.

Agrega que hay una mujer y un hombre lesionados, pero fuera de peligro.

No está claro si el hecho sí tuvo que ver o no con el partido, pero se dio justo en el momento de la salida de cientos de personas que habían asistido al encuentro, el último del Torneo Apertura.

Las ambulancias ubicadas en las cercanías del Gran Parque Central trasladaron a los heridos.

En el Gran Parque Central

El hecho se registró a tan solo una cuadra del Gran Parque Central, indica por su parte Ovación, y fue lo que llevó a que muchos hinchas que estaban en la zona buscaran refugiarse nuevamente en el estadio, lo que fue permitido —y además solicitado— por los efectivos policiales allí presentes, que luego fueron los que permitieron que minutos después se retiraran.

Trabajó en el lugar personal de la Policía Científica y de la Guardia Republicana.

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