El Frente Amplio detecta problemas de gestión política y crea una coordinación mensual para fortalecer la acción de gobierno

"Hemos notado problemas de gestión política para que nuestros avances, nuestras concreciones, nuestro programa -que se está cumpliendo- finalmente llegue al resto de la sociedad", afirmó.

El presidente frenteamplista aclaró que el problema no radica exclusivamente en la comunicación institucional, sino en la articulación política del proceso de gobierno.

"No transmitir adecuadamente, es decir, no hacer una buena gestión política de la cantidad de cosas que se están cambiando en el Uruguay. Esto no es un asunto de comunicación, sino de gestión política", sostuvo.

Resolver problemas

Como resultado del encuentro, la Agrupación Nacional de Gobierno acordó reunirse una vez por mes con el objetivo de consolidar un espacio permanente de coordinación entre el Frente Amplio, el Poder Ejecutivo y el Parlamento.

Según explicó Pereira, el propósito es articular "la acción política permanente, que es el Frente Amplio, y las acciones concretas para cambiar la vida de la gente, que es el gobierno y eventualmente el Parlamento con proyectos de ley".

El dirigente indicó que la nueva dinámica busca construir una "estrategia común" que permita sostener una acción política de largo plazo y mejorar el vínculo entre la ejecución del programa de gobierno y la ciudadanía.

La decisión se adopta en un contexto en el que el oficialismo procura fortalecer los mecanismos internos de coordinación para acompañar la implementación de su programa y dotar de mayor coherencia política a la gestión del gobierno encabezado por el Frente Amplio.