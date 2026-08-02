Polémica: Lustemberg rechaza proyecto del Partido Nacional sobre donación de órganos en menores

El argumento de Lustemberg

La iniciativa encontró resistencia en el Ministerio de Salud Pública. La ministra Cristina Lustemberg sostuvo que la cartera no considera conveniente avanzar con ese cambio debido a que contradice los criterios internacionales que Uruguay ha adoptado en materia de trasplantes.

Según explicó, la posición del ministerio se fundamenta en las recomendaciones vigentes en el ámbito del Mercosur y en los protocolos nacionales e internacionales sobre donación y trasplante de órganos.

"Realmente, siguiendo las recomendaciones del Mercosur, no validar ese tipo de propuestas. Uruguay tiene una trayectoria muy importante de donación de órganos en los adultos y esta normativa contrapone todos los procedimientos del reglamento de donación de órganos a nivel nacional e internacional", afirmó la ministra.

Las declaraciones marcaron un cambio de escenario para un proyecto que había logrado consenso entre todos los partidos políticos en el Senado.

La respuesta del Partido Nacional

Desde el Partido Nacional cuestionaron la postura del Ministerio de Salud y defendieron la necesidad de mantener la discusión parlamentaria.

El diputado José Luis Satdjian sostuvo que el proyecto constituye una herramienta para ampliar las posibilidades de trasplante pediátrico y atender la demanda existente.

"Lo entendemos como una herramienta muy positiva para incentivar la donación de órganos en menor edad. Hay lista de espera en lo que tiene que ver con trasplante de corazón", señaló.

Satdjian también cuestionó el argumento esgrimido por la ministra respecto de las recomendaciones del Mercosur.

"Se amparó en un convenio del Mercosur que no conocemos, pero debe tener cláusulas de salvaguarda, debe tener cuestiones para poder replantear, debe haber otra negociación dentro del Mercosur para que Uruguay pueda avanzar. Es distinta la realidad de Paraguay, Brasil y Argentina a la realidad de Uruguay", afirmó.

Un debate entre Lustemberg y blancos

La controversia instala un nuevo debate entre los criterios técnicos que plantea el Ministerio de Salud y la decisión política que deberá adoptar el Parlamento.

Mientras el Poder Ejecutivo sostiene que modificar el régimen vigente podría apartar a Uruguay de los estándares internacionales que regulan la donación de órganos en menores, los impulsores del proyecto entienden que el cambio permitiría ampliar las posibilidades de acceso a trasplantes pediátricos sin alterar el exitoso sistema nacional de donación.

La iniciativa continuará su trámite en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, donde se espera que comparezcan autoridades sanitarias y especialistas antes de que el proyecto sea sometido a votación. Allí se definirá si el amplio respaldo político obtenido en el Senado logra mantenerse o si la posición del Ministerio de Salud termina modificando el rumbo de la propuesta.