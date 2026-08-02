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Mundo Luis Inácio Lula Da Silva |

Lula es proclamado como candidato para un cuarto mandato en Brasil

El Partido de los Trabajadores de Brasil formalizó la candidatura de Lula para las elecciones presidenciales de octubre.

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil oficializó este domingo la candidatura del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre.

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil oficializó este domingo la candidatura del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil oficializó este domingo la candidatura del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre, en las que buscará un histórico cuarto mandato no consecutivo con la mayoría de las encuestas a su favor. Lula se presenta como defensor de la "soberanía" de Brasil frente al Estados Unidos de Donald Trump.

"Quiero decir para toda la militancia de los partidos que están aquí: homologamos, oficializamos ahora. Lula, presidente; (Geraldo) Alckmin, vice", dijo el presidente del PT, Edinho Silva, en una entrevista previa a la ceremonia de proclamación, celebrada en el centro de convenciones Expo Center Norte, en São Paulo, el mayor colegio electoral del país, ante unos tres mil seguidores.

Séptima campaña presidencial para Lula

"Hoy estoy aquí porque las políticas de Lula cambiaron mi vida y la de mi familia, gracias a él hoy tenemos casa propia después de ocho generaciones despojadas", dijo una de las seguidoras presentes, Cristiane Rosa Julho, una asistente social de 51 años, vestida con el color rojo característico del PT.

La convención partidaria abrió con la proyección de videos del presidente en actividades sociales y discursos de cuatro mujeres reivindicando a Lula, ante un público que alzaba banderas del PT y carteles con inscripciones como y "Quiero a Lula presidente" y "Brasil no se entrega".

El evento, sella la reedición de la alianza con el moderado Geraldo Alckmin como candidato a la Vicepresidencia, ante cientos de militantes, ministros y dirigentes del bloque oficialista, el movimiento Juntos por Brasil, conformado por el PT y otros seis partidos, entre los que se incluyen el Partido Socialista de Brasil, el partido Verde o el Comunista. A los 80 años, Lula encara la que será su séptima carrera a la Jefatura de Estado tras haber gobernado entre 2003 y 2010, y regresar al poder en 2023.

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