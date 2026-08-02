Lula es proclamado como candidato para un cuarto mandato en Brasil

La convención partidaria abrió con la proyección de videos del presidente en actividades sociales y discursos de cuatro mujeres reivindicando a Lula, ante un público que alzaba banderas del PT y carteles con inscripciones como y "Quiero a Lula presidente" y "Brasil no se entrega".

El evento, sella la reedición de la alianza con el moderado Geraldo Alckmin como candidato a la Vicepresidencia, ante cientos de militantes, ministros y dirigentes del bloque oficialista, el movimiento Juntos por Brasil, conformado por el PT y otros seis partidos, entre los que se incluyen el Partido Socialista de Brasil, el partido Verde o el Comunista. A los 80 años, Lula encara la que será su séptima carrera a la Jefatura de Estado tras haber gobernado entre 2003 y 2010, y regresar al poder en 2023.