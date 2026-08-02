El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil oficializó este domingo la candidatura del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre, en las que buscará un histórico cuarto mandato no consecutivo con la mayoría de las encuestas a su favor. Lula se presenta como defensor de la "soberanía" de Brasil frente al Estados Unidos de Donald Trump.
Lula es proclamado como candidato para un cuarto mandato en Brasil
El Partido de los Trabajadores de Brasil formalizó la candidatura de Lula para las elecciones presidenciales de octubre.