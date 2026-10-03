El caso Pablo Leiva que salpicó al Partido Nacional sigue dando que hablar y las próximas semanas serán importantes para conocer más sobre la maniobra delictiva. El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió el lunes abrir una nueva causa para investigar el esquema de blanqueo de la organización criminal a la que pertenecía Pablo Leiva, aseos del edil nacionalista Gonzalo Gómez, quien fue condenado junto a dos personas más en el marco de la operación Trazador, que implicó la incautación de 260 kilos de cocaína y pasta base.
Avanza la investigación
Caso Leiva: Fiscal de Lavado pidió el levantamiento del secreto bancario
También se dispuso el relevamiento de las cámaras del Abitab de Jorge Gandini ubicado en Villa Española.