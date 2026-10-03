Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
% % | fiscal |

Avanza la investigación

Caso Leiva: Fiscal de Lavado pidió el levantamiento del secreto bancario

También se dispuso el relevamiento de las cámaras del Abitab de Jorge Gandini ubicado en Villa Española.

En el caso Leiva se sigue avanzando en la investigación.

En el caso Leiva se sigue avanzando en la investigación.

 Ministerio del Interior
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El caso Pablo Leiva que salpicó al Partido Nacional sigue dando que hablar y las próximas semanas serán importantes para conocer más sobre la maniobra delictiva. El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió el lunes abrir una nueva causa para investigar el esquema de blanqueo de la organización criminal a la que pertenecía Pablo Leiva, aseos del edil nacionalista Gonzalo Gómez, quien fue condenado junto a dos personas más en el marco de la operación Trazador, que implicó la incautación de 260 kilos de cocaína y pasta base.

La decisión del fiscal fue adoptada tras mantener una reunión con oficiales de la Dirección General de Represión al Tráfico de Drogas (DGRTID), En ese encuentro los efectivos le pidieron al fiscal el levantamiento del secreto bancario de algunos investigados y el relevamiento de las cámaras del Abitab propiedad de Laura Scalabrino Muga, esposa del director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, ubicado en Villa Española, a donde Leiva concurría habitualmente. Rodríguez hizo la solicitud ante la Justicia para que se lleven a cabo estas diligencias.

Avanza la investigación

La investigación policial sobre el grupo delictivo que integraba Leiva continúa avanzando. El día de su detención, Leiva declaró ante la Policía que trabajaba para Andrés Zugarramurdi, tesorero del Cambio Monex. La confesión quedó grabada en la cámara personal de uno de los efectivos de la Brigada Antidrogas. Fuentes del Ministerio del Interior dijeron que Zugarramurdi todavía no ha podido ser localizado.

Según publica este sábado la diaria, Desde el Cambio Monex se limitaron a comunicar que Zugarramurdi se tomó licencia médica el miércoles 23 en la noche y que están a la espera de lo que surja de la investigación penal. El pedido de licencia del tesorero del cambio se dio cinco días después de que Leiva fuese condenado y tres días después de que se informara que había sido nombrado por el exasesor del edil nacionalista durante la detención.

Temas

Te puede interesar