Caso Leiva: Fiscal de Lavado pidió el levantamiento del secreto bancario

Según publica este sábado la diaria, Desde el Cambio Monex se limitaron a comunicar que Zugarramurdi se tomó licencia médica el miércoles 23 en la noche y que están a la espera de lo que surja de la investigación penal. El pedido de licencia del tesorero del cambio se dio cinco días después de que Leiva fuese condenado y tres días después de que se informara que había sido nombrado por el exasesor del edil nacionalista durante la detención.