Valenti anunció que iniciará juicio penal contra Lacalle Pou

Según expuso en la entrevista, la denuncia en su contra por difamación habría sido radicada por el actual senador y exministro de Defensa Nacional, Javier García. Al respecto, Valenti diferenció la situación legal de ambos respecto a las responsabilidades institucionales: "El tiene fueros, yo no. Pero bueno, mañana vamos a ver. Yo no voy a delatar mi estrategia ni nada. Voy a ir a decir la verdad y a defender dos aspectos fundamentales".

"Tenemos derecho a defendernos cuando nos estafan"

Durante el intercambio periodístico, el entrevistado fundamentó la denuncia que impulsará contra Lacalle Pou en las presuntas irregularidades detectadas en la frustrada compra de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama, proceso iniciado en la administración anterior. "Los uruguayos tenemos derecho a defendernos cuando nos roban. Tenemos derecho a defendernos cuando nos estafan. Porque la estafa no fue a las Fuerzas Armadas solamente, fue a todos los uruguayos. No fue de 84 millones de euros, 89 millones de euros. Cambia por el cambio. Fue y hubiera llegado a ser doble", afirmó.

El autor del libro Cardamagate profundizó en los aspectos técnicos y administrativos de la licitación frustrada que, a su entender, estuvo fundamentada en "documentos absolutamente impresentables que son una estafa sobre otra estafa sobre otra estafa". Y sumó: "Una cosa nunca vista en la historia del comercio exterior Uruguay".

"Lo que se estaba construyendo era una basura por una empresa que no tiene ninguna experiencia y por lo tanto lo que iba a salir de ahí no iba a salir nada. Esa es la verdad", agregó.

Consultado sobre por qué la administración adjudicó el contrato a pesar de los informes previos de la propia Armada Nacional que advertían sobre la falta de antecedentes del astillero, sentenció: "Porque era un delito y lo que voy a tratar de probar mañana es un delito".

"Lo que está en juego es la libertad de prensa"

Finalmente, el director de Uypress vinculó la denuncia penal en su contra con una estrategia de intimidación contra el ejercicio del periodismo y el estado de la libertad de expresión en la sociedad uruguaya. "Hay otra parte tan importante como esa, que es la libertad de prensa. Esta acusación está destinada a que los periodistas en general, a mí en particular, no tenemos derecho [a investigar] porque si no un senador de la República, el poder, nos va a acusar",

En ese marco, advirtió que "lo que está en juego es la libertad de prensa que ya está llegando a niveles preocupantes" y concluyó señalando la existencia de profesionales o voces vedadas en los medios masivos de comunicación, sosteniendo que en su caso personal la entrada a los medios televisivos tradicionales le está "absolutamente prohibida".