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Política Valenti | Cardama | denuncia

Celebró el resultado

Valenti tras audiencia en Fiscalía: "Fue a mi favor y no tengo que dejar de opinar sobre Cardama"

Valenti compareció ante Fiscalía por una denuncia de difamación tras cuestionar el proceso licitatorio con el astillero Cardama.

Esteban Valenti, director de Uypress.

Esteban Valenti, director de Uypress.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El periodista y director del portal Uypress, Esteban Valenti, se presentó este viernes ante la Fiscalía General de la Nación en relación con la denuncia por difamación iniciada en su contra. Tras comparecer en una sesión de una hora con la fiscal —a quien calificó como una profesional "muy buena, seria, preparada y experiente"—, Valenti celebró el balance de la instancia judicial.

En diálogo con Caras y Caretas, el comunicador destacó el éxito de la audiencia e informó que no sufrió condicionamientos a su labor. "No tengo que dejar de opinar, no tengo que firmar ninguna declaración de que no voy a seguir opinando sobre el tema Cardama, la única limitación es no insultar", expresó.

"De 10 posibilidades como resultado, 9.50 a favor mío", aseguró.

La denuncia por difamación

La denuncia contra Valenti se enmarca en la investigación que hizo el periodista sobre el proceso de adquisición de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama, iniciado durante la administración anterior. De acuerdo al director de Uypress, el denunciante sería el actual senador y exministro de Defensa Nacional, Javier García.

Valenti, autor del libro Cardamagate ha calificado la frustrada licitación como una estafa de gran magnitud contra el Estado. Para él, la acusación por difamación en su contra buscaba condicionar la labor periodística y vulnerar la libertad de prensa.

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