Valenti tras audiencia en Fiscalía: "Fue a mi favor y no tengo que dejar de opinar sobre Cardama"

La denuncia por difamación

La denuncia contra Valenti se enmarca en la investigación que hizo el periodista sobre el proceso de adquisición de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama, iniciado durante la administración anterior. De acuerdo al director de Uypress, el denunciante sería el actual senador y exministro de Defensa Nacional, Javier García.

Valenti, autor del libro Cardamagate ha calificado la frustrada licitación como una estafa de gran magnitud contra el Estado. Para él, la acusación por difamación en su contra buscaba condicionar la labor periodística y vulnerar la libertad de prensa.