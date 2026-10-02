Da Silva sobre Matías Valdez: "Se autopercibe Jagger".

En la nota, el artista sostuvo que sus actividades en la zona habían contribuido a generar convocatorias, promoción turística y movimiento económico, y afirmó que su residencia en Palmar podía tener un “alto valor estratégico” para la comunidad. Esa formulación fue precisamente uno de los elementos que volvió a circular tras conocerse públicamente el contenido de la solicitud y que motivó la ironía de Da Silva.

La decisión de otorgarle la vivienda fue posteriormente elevada por el intendente a la Junta Departamental, que debía dar su anuencia. La casa pertenece originalmente a UTE y forma parte de un conjunto de viviendas cuya administración está en manos de la comuna de Soriano. Según información publicada sobre el caso, otras viviendas del complejo también fueron otorgadas en comodato por 15 años y por US$ 5.000.

Desde el Frente Amplio cuestionaron tanto el mecanismo utilizado para acceder a las viviendas como la contraprestación establecida para el caso de Valdez. El edil Damián Alonso sostuvo que un único espectáculo durante 15 años no constituía, a su entender, un aporte suficiente y cuestionó que el acceso a las viviendas dependa de solicitudes particulares elevadas al intendente, en lugar de un mecanismo abierto a los vecinos.

La discusión también llegó a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), donde se presentó una denuncia para que se analice si existió alguna irregularidad vinculada al otorgamiento.

Valdez: "Falta información en esta historia"

En medio de la repercusión, Valdez decidió responder públicamente y este viernes publicó un video en sus redes sociales, donde mostró imágenes de la vivienda y sostuvo que, aunque existe una parte verdadera en lo que se difundió, también hay “varias cosas que son mentira y falta información en esta historia".

"Una de las cosas que me dan mucha vergüenza ajena y tristeza es que medios de comunicación compartan información sin informarse sobre el concepto total, historia que usan para perjudicarme sin razón", cuestionó.

De acuerdo a Valdez, la casa que solicitó estaba abandonada hace más de 20 años. "Cualquier persona puede hacer una solicitud por una casa de este tipo", dijo el cantante, explicando que se las otorgan a muchas personas "con el fin de recuperarlas y mantenerlas". "Es algo totalmente legal", dijo.

El cantante contó que decidió solicitar la vivienda en cuestión por estar ubicada en un pueblo al que le tiene "mucho cariño". Y agregó: "Hace cuatro años que voy gratis a tocar a Palmar. Me parece que esa gente se merece y que tengan algo diferente. Siempre se critica sin conocer, sin informarse",

En el video, el cantante también mostró imagenes en las que se puede ver el estado de la finca.