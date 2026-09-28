Fiscal abrió causa por lavado de dinero vinculado a narco asesor blanco

El titular de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, abrió una nueva causa penal centrada en investigar la actividad de blanqueo de dinero del narcotráfico relacionada al condenado por lavado de activos Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista, Gonzalo Gómez, quien hoy brindó una conferencia de prensa.
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La decisión se tomó este lunes 28 de setiembre luego de que Rodríguez mantuviera una reunión con agentes de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) y recibiera un informe sobre el esquema de lavado de la organización de narcotráfico, informó Eduardo Preve y confirmó Caras y Caretas.
Cambios de divisas
A partir de las declaraciones de Pablo Leiva cuando fue detenido el 17 de setiembre en Pérez Castellanos y nombró a su supuesto jefe, Andrés Zugarramurdi, la investigación apunta a una red de lavado con la participación de casas de cambio (Monex) y centros de cobranza.
De hecho, uno de los locales investigados por la Policía entorno a las maniobras de lavado de Leiva, es un Abitab de la esposa del nacionalista Jorge Gandini, ubicado en un supermercado de Villa Española, al que Leiva concurría habitualmente, reconoció Gandini.
En el registro audiovisual de la detención, Pablo Leiva reconoció que "Andrés" lo mandaba cambiar pesos por dólares en varios cambios.