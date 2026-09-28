Fiscal abrió causa por lavado de dinero vinculado a narco asesor blanco

La decisión se tomó este lunes 28 de setiembre luego de que Rodríguez mantuviera una reunión con agentes de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) y recibiera un informe sobre el esquema de lavado de la organización de narcotráfico, informó Eduardo Preve y confirmó Caras y Caretas.