Uruguayos prefieren la democracia, pero 45% aceptaría un gobierno no democrático

La democracia como sistema político cada vez es más cuestionado en Latinoamérica y también en Uruguay que, si bien se mantiene entre los países que más valoran el régimen democrático, retrocedió en el ranking elaborado por Latinobarómetro entre 17 países de la región.
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El avance de la derecha y la ultraderecha en el continente —aunque, también, en el mundo— viene abriendo preguntas sobre la estabilidad de la democracia y la percepción que la ciudadanía de los diferentes países tiene respecto del sistema democrático como el más preferible, al punto que el último informe de Latinobarómetro al respecto se pregunta si la región está frente a una crisis de la democracia liberal. Es que, si bien la valoración no se vio modificada a nivel general —el 52% de Latinoamérica apoya este tipo de régimen—, la misma se mantiene cerca de sus niveles más bajos en la serie histórica.
Uruguay, si bien se mantuvo en el segundo lugar de la región con mayor población que prefiere la democracia, cayo seis puntos desde 2024 frente a esa pregunta, pasado del 70% al 64% en apenas dos años. Quedó por detrás de Argentina (73%) y apenas por encima de Costa Rica, Chile y Venezuela (63%). En el otro extremo contrario, Guatemala registró un 35%, Brasil 41%, Honduras 42% y Ecuador 43%.
Apertura a gobierno autoritarios
Entre los distintos ejes analizados por el Latinobarómetro, uno de los que más explican el retroceso uruguayo es la percepción sobre el papel del Estado. En ese sentido, entre 2011 y 2026, la consideración por parte de los ciudadanos de que el Estado hizo "mucho o algo" por ellos cayó 20 puntos. Un escenario que, igualmente, se replica en la mayor parte de la región, con solo El Salvador y Chile mostrando mejoras en el indicador durante el período de tiempo contemplado.
Asimismo, el informe también analizó la disposición de los ciudadanos a aceptar regímenes no democráticos ante la falta de soluciones y, frente a la premisa "No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas", el 45% de los uruguayos declaró estar de acuerdo.
De todos modos, Uruguay se ubicó entre los países de la región con menor tolerancia a una posibilidad de este estilo, con un promedio regional que ascendió el 52% y Paraguay (71%), Honduras (69%) y El Salvador (63%) liderando la lista de apertura a actitudes autoritarias. En contrapartida los uruguayos se posicionaron solo por encima de Argentina (28%), Venezuela (38%), Chile (43%) y Colombia (44%).
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