Seguridad pública: el desafío ¿final?

En concreto se viene un importante y crucial desafío no ya para el gobierno electo sino para toda la clase política, que será puesta a prueba del ¿último? ensayo de poner en marcha una verdadera y profunda política de Estado en la materia.

La conformación de los equipos será la confirmación –también – de la confianza y certeza del profesionalismo de algunos cuadros que fueron parte del equipo del fallecido Eduardo Bonomi. A pesar de los que salieron presurosos a celebrar la ausencia de gente de su equipo, varios cargos de alta responsabilidad son parte del grupo que tuvo Bonomi durante su gestión.

Sin ir más lejos, aquellas afirmaciones de Ojeda se daban de frente con la designación misma del equipo principal de la cartera; la número dos –Cra. Gabriela Valverde – fue una de las que integró “los equipos de Bonomi” que tanto asustan al excandidato colorado. Fue, nada menos, que la Gerente de Planificación Estratégica durante los 10 años de gestión del Bicho.

Asimismo, la continuidad de José Azambuya al frente de la Dirección de la Policía Nacional, es otra confirmación de la confianza en la gente de Bonomi, por cuanto fue aquel quien lo promovió durante su gestión para asignarle tareas de responsabilidad como la dirección de la Policía Científica liderando el profundo proceso de transformación de una repartición que hoy jerarquiza a la Policía uruguaya en la región y el mundo.

Y si esto no bastaba, la reciente noticia de la designación de Pablo Lotito para dirigir la Jefatura de Montevideo, no hace otra cosa que confirmar que Bonomi no formaba equipos entre correligionarios sino que ponía a los mejores, esos que parece identificar muy bien el ministro electo. Es que Lotito, supo estar al frente de los equipos de investigación criminal en la Jefatura capitalina durante muchos años. Fue quien lideró el equipo de investigadores dispuesto por Bonomi y Guarteche, para atender casos no resueltos de crímenes entre los cuales uno de los más conocidos fue el de Alejandro Novo, muerto en una rapiña mientras cumplía funciones repartiendo pollos del comercio familiar en el año 2009. Lotito es un hombre que formaba parte de la primera línea de combate al crimen y que le mereciera en su momento el apodo del “Eliot Ness” uruguayo, puesto por el periodista Gabriel Pereyra.

Si a su nombre sumamos el de Víctor Trezza para la Jefatura de Maldonado, como se conoció también, no se puede hablar de continuidad solo de esta administración por cuanto este ya era parte de la última gestión frenteamplista también, algo que nunca reconocieron, por supuesto. Porque los que hoy pretenden instalar la idea de la continuidad en la gestión como un reconocimiento a la misma, no tuvieron el mismo gesto en ocasión de designar a Azambuya como director nacional en su momento, siendo que era –indiscutiblemente- un cuadro promovido por Bonomi. Una designación acertada, cabe reconocer, en momentos que había sido destituida toda la cúpula policial por escandalosos hechos de corrupción y tráfico de influencias (caso Astesiano).

La frutilla de esta torta fue la continuidad de Diego Sanjurjo, lo que también fue interpretado como un reconocimiento a la gestión que termina. Sin necesidad de tanta exageración, el reconocimiento se circunscribe a la gestión del designado, la que sin ser todo lo innovadora que pretende imponer, ha sido por lo menos distinta al sesgo autoritario y puramente represivo con que comenzó esta administración que se va. Lo único que resta por comprobarse de forma definitiva es si Sanjurjo es todo lo técnico que dice ser o termina siendo un cuadro político finalmente, algo que se verá durante la gestión que iniciará el próximo 1º de marzo.

Esta columna se escribe a pocas horas de conocerse más nombres, entre los cuales hay más del equipo de Bonomi, a pesar de muchos.

El desafío

La seguridad está en la mira de todos los uruguayos, al punto que –a pesar de los derrotados multicolores – fue uno de los ítems peor valorados y que los llevó a perder las elecciones. A pesar del “barman” devenido en ministro que intenta despedirse con honores, la retirada es lastimosamente mala, con las peores cifras del indicador internacional por excelencia de la seguridad de un país: los homicidios.

Al tiempo de que esto se redacta, van 25 homicidios en lo que va del año; 1853 en el quinquenio, frente a 1687 del quinquenio anterior; y el último asesinato conocido por estas horas se dio en plena Ciudad Vieja, un rincón monitoreado por saturación de cámaras de videovigilancia que ha visto deprimida su seguridad en esta última administración de forma escandalosa.

La apuesta por un hombre de la primera línea de combate al crimen en la jurisdicción policial más grande y compleja del país, es un indicador de la importancia que le da el ministro Negro al principal problema que deberá enfrentar durante su gestión: los homicidios. Un tema de muy difícil resolución, pero que no le perdonaron nunca a Bonomi, aunque hoy den los mismos argumentos para su explicación que antes daba el Bicho.

El problema ya no son algunos barrios, sino que ha permeado a todos los rincones del país, en una escalada que es imperioso detener.

Por eso, es bueno escuchar algunas voces que hacen gárgaras con la búsqueda de acuerdos y la implementación de verdaderas políticas de Estado para esta materia. La seguridad debe abandonar el sesgo electoral para que pase a ser encarado como un problema de todos, porque todos fracasamos en lo medularmente importante: que el crimen no siguiera creciendo. Esta administración fue más allá incluso, dejó crecer la violencia a un nivel extremo que es urgente detener.

Los diagnósticos también están desde hace ya mucho tiempo, por eso, la designación de un técnico como Carlos Negro al frente de la cartera pone un sesgo distinto que permite pensar el problema desde otra óptica y poniendo a la academia en la misma línea de combate.

El tiempo dirá si deja de ser un botín electoral o todo fue un mero espejismo; quiero creer que no y que los uruguayos podremos asistir a un escenario donde todos juntos ponen su mejor esfuerzo en mejorar la seguridad pública.

Porque todos somos potenciales víctimas.

Y cuando uno es víctima de un delito, el delincuente no pregunta a qué partido votó.

