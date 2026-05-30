El salario medio de los trabajadores creció en abril y le sigue ganando a la inflación

En términos nominales, el Índice Medio de Salarios Nominal (IMSN) aumentó 0,23% en abril y un 3,69% interanualmente, manteniéndose en niveles similares al IMS general. En términos reales, el Índice Medio de Salarios Real bajó un 0,32% en abril, producto de las variaciones del Sector Privado (0,41%) y del Sector Público (0,18%).

Salarios por actividad

Por otra parte, luego del cierre de la primera fase de la undécima ronda de Consejos de Salarios, el mayor incremento en el acumulado anual por actividad lo tiene Restaurants (7,54%), seguido por Actividades inmobiliarias (7,39%) y Transporte y Almacenamiento (6,87%).

Más allá del podio aparecen Empresariales y Alquileres (6,46%), Financiera (6,20%), Hoteles (6,15%) y Construcción (6,14%), mientras que el sector más rezagado fue el de Industria y Manufactureras que percibieron un 5,32% y 5,25% respectivamente, de acuerdo al relevamiento del INE.