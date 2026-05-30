El salario medio de los trabajadores creció en abril y le sigue ganando a la inflación

El Índice Medio de Salarios (IMS) registró en abril de 2026 una variación de 3,75% en los últimos doce meses, mientras que el Índice de Precios al Consumo acumuló 2,23% en el mismo período, es decir, se traduce en una mejora real del poder adquisitivo de 1,52% en los últimos doce meses, según los datos publicados este mes por el INE.
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En tanto, el mes pasado el IMS registró un aumento mensual del 0,21%, mientras que en los últimos doce meses registró un aumento del 5,12%. El avance del indicador estuvo impulsado principalmente por el Sector Público, que mostró una variación mensual de 0,35%, mientras que el Sector Privado tuvo un incremento más moderado, de 0,13%.
En términos nominales, el Índice Medio de Salarios Nominal (IMSN) aumentó 0,23% en abril y un 3,69% interanualmente, manteniéndose en niveles similares al IMS general. En términos reales, el Índice Medio de Salarios Real bajó un 0,32% en abril, producto de las variaciones del Sector Privado (0,41%) y del Sector Público (0,18%).
Salarios por actividad
Por otra parte, luego del cierre de la primera fase de la undécima ronda de Consejos de Salarios, el mayor incremento en el acumulado anual por actividad lo tiene Restaurants (7,54%), seguido por Actividades inmobiliarias (7,39%) y Transporte y Almacenamiento (6,87%).
Más allá del podio aparecen Empresariales y Alquileres (6,46%), Financiera (6,20%), Hoteles (6,15%) y Construcción (6,14%), mientras que el sector más rezagado fue el de Industria y Manufactureras que percibieron un 5,32% y 5,25% respectivamente, de acuerdo al relevamiento del INE.