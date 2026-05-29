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Política Luis Lacalle Pou | compras |

Vínculos políticos

Camionetas Toyota y compras estatales: las adjudicaciones a AYAX durante el gobierno de Lacalle Pou

Una parte de la oposición ataca a Yamandú Orsi por la compra de una camioneta y generan suspicasias. Sería bueno que se aclare todo incluído lo que ocurrió durante el mandado de Lacalle Pou.

Las compras de camionetas durante el gobierno de Lacalle Pou

Las compras de camionetas durante el gobierno de Lacalle Pou
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Por Leopold Vasili

La compra de camionetas Toyota por parte de organismos públicos durante el gobierno de Luis Lacalle Pou volvió a quedar bajo la lupa política debido a las reiteradas adjudicaciones a la empresa AYAX S.A., representante oficial de Toyota en Uruguay y presidida por Alejandro Curcio, identificado públicamente como amigo cercano del exmandatario.

Aunque hasta el momento no existen causas judiciales ni pruebas públicas que acrediten ilegalidad en las contrataciones, distintos expedientes, observaciones administrativas y publicaciones periodísticas alimentaron cuestionamientos sobre posibles conflictos éticos y el uso reiterado de mecanismos excepcionales de compra.

Estas millonarias compras ocurrieron en el período anterior, pero comenzaron a recordarse y salir a flote entorno a la polémica generada sobre la compra de la camioneta Hyundai por parte de Yamandú Orsi. Durante el período 2020-2025 hay situaciones ocurridas poco transparentes que no han tenido la misma atención, sería bueno para la democracia, la transparencia y la ética en la función pública que se aclare todo, incluído lo que pasó durante el gobierno Lacalle Pou.

Los autos del expresidente Lacalle Pou

Las declaraciones juradas presentadas por Lacalle Pou ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) muestran que el entonces presidente declaró como parte de su patrimonio una camioneta Toyota y un automóvil Suzuki, ambos del año 2020.

La información fue difundida públicamente en abril de 2024, cuando distintos medios accedieron a la última declaración jurada del mandatario.

Cómo adquirió estos vehículos, de qué manera los pagó o si recibió algún tipo de descuento, al momento se desconoce.

Cabe señalar que AYAX no solo comercializa Toyota en Uruguay, sino que históricamente también estuvo vinculada a la representación y comercialización de Suzuki dentro del grupo empresarial Curcio Capital. Incluso la publicidad de vehículos Suzuki identifican a AYAX S.A. como empresa comercializadora de la marca.

La compra de 55 camionetas Toyota por el Ministerio del Interior

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en 2020, cuando el Ministerio del Interior adquirió 55 camionetas Toyota Hilux para la Dirección Nacional de Seguridad Rural, creada durante la gestión de Jorge Larrañaga.

La adjudicación fue otorgada a AYAX S.A. por un monto superior a US$ 1,37 millones, según documentación publicada en la Licitación Pública 2/2020 y difundida posteriormente por diferentes medios nacionales. El valor unitario de cada camioneta rondó los US$ 27.500.

De acuerdo con la resolución administrativa, parte del procedimiento derivó en una compra directa por excepción luego de que uno de los ítems de la licitación quedara desierto. El expediente invocó disposiciones del TOCAF relacionadas con procedimientos excepcionales cuando no existen ofertas válidas o admisibles.

El caso tomó dimensión política debido a la relación entre Alejandro Curcio y Lacalle Pou. Una crónica publicada por El País durante la asunción presidencial describió a Curcio como uno de los “amigos de años” del entonces presidente.

AYAX y la reiteración de adjudicaciones estatales

Las compras estatales vinculadas a AYAX no quedaron limitadas al Ministerio del Interior.

En 2023, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) adjudicó a la empresa la compra de 19 camionetas Toyota Hilux 4x4 por más de US$ 611.000, incluyendo mantenimiento preventivo. El proceso fue observado por el Tribunal de Cuentas.

Entre las observaciones señaladas por el organismo de contralor figuraron cuestionamientos al sistema de puntajes aplicado en la evaluación de ofertas y al apartamiento de criterios previstos originalmente en el pliego de la licitación. También se mencionaron objeciones relacionadas con la normativa sobre eficiencia energética de la flota estatal.

Pese a las observaciones, la Comisión Asesora de Adjudicaciones defendió la elección de AYAX argumentando que se trataba de “la única oferta válida y admisible”.

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