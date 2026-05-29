Camionetas Toyota y compras estatales: las adjudicaciones a AYAX durante el gobierno de Lacalle Pou

Los autos del expresidente Lacalle Pou

Las declaraciones juradas presentadas por Lacalle Pou ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) muestran que el entonces presidente declaró como parte de su patrimonio una camioneta Toyota y un automóvil Suzuki, ambos del año 2020.

La información fue difundida públicamente en abril de 2024, cuando distintos medios accedieron a la última declaración jurada del mandatario.

Cómo adquirió estos vehículos, de qué manera los pagó o si recibió algún tipo de descuento, al momento se desconoce.

Cabe señalar que AYAX no solo comercializa Toyota en Uruguay, sino que históricamente también estuvo vinculada a la representación y comercialización de Suzuki dentro del grupo empresarial Curcio Capital. Incluso la publicidad de vehículos Suzuki identifican a AYAX S.A. como empresa comercializadora de la marca.

La compra de 55 camionetas Toyota por el Ministerio del Interior

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en 2020, cuando el Ministerio del Interior adquirió 55 camionetas Toyota Hilux para la Dirección Nacional de Seguridad Rural, creada durante la gestión de Jorge Larrañaga.

La adjudicación fue otorgada a AYAX S.A. por un monto superior a US$ 1,37 millones, según documentación publicada en la Licitación Pública 2/2020 y difundida posteriormente por diferentes medios nacionales. El valor unitario de cada camioneta rondó los US$ 27.500.

De acuerdo con la resolución administrativa, parte del procedimiento derivó en una compra directa por excepción luego de que uno de los ítems de la licitación quedara desierto. El expediente invocó disposiciones del TOCAF relacionadas con procedimientos excepcionales cuando no existen ofertas válidas o admisibles.

El caso tomó dimensión política debido a la relación entre Alejandro Curcio y Lacalle Pou. Una crónica publicada por El País durante la asunción presidencial describió a Curcio como uno de los “amigos de años” del entonces presidente.

AYAX y la reiteración de adjudicaciones estatales

Las compras estatales vinculadas a AYAX no quedaron limitadas al Ministerio del Interior.

En 2023, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) adjudicó a la empresa la compra de 19 camionetas Toyota Hilux 4x4 por más de US$ 611.000, incluyendo mantenimiento preventivo. El proceso fue observado por el Tribunal de Cuentas.

Entre las observaciones señaladas por el organismo de contralor figuraron cuestionamientos al sistema de puntajes aplicado en la evaluación de ofertas y al apartamiento de criterios previstos originalmente en el pliego de la licitación. También se mencionaron objeciones relacionadas con la normativa sobre eficiencia energética de la flota estatal.

Pese a las observaciones, la Comisión Asesora de Adjudicaciones defendió la elección de AYAX argumentando que se trataba de “la única oferta válida y admisible”.