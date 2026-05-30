Pereira sobre la camioneta de Orsi: "No es un tema de relevancia política"

El descuento que recibió el presidente de la República Yamandú Orsi por la compra de una camioneta a pocos días de asumir, sigue generando repercusiones y polémica en el ámbito político.
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El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió a los cuestionamientos a Orsi por la compra de la camioneta. “No sé dónde quieren que viaje el presidente. Yo quiero que viaje en el auto más seguro, este presidente y el anterior. El anterior andaba en una Toyota, yo no me preocupo por cómo la compró, me preocupa que ande en un auto seguro, cuando anda en el auto oficial y cuando anda en el particular”, dijo en diálogo con Subrayado.
"Orsi es una persona de honor"
Aseguró que el presidente “es una persona de honor, creíble, entonces yo no es que solo confío en el presidente, mostró la boleta, no escondió ninguna información, no favoreció a nadie, con lo cual para mi es un tema saldado”. Consideró que “está muy bien que los periodistas informen, pero para mi no es un tema de relevancia política”.
Respecto al rol del FA cuando era oposición, dijo: “También nosotros nos equivocamos en su momento cuando criticamos la compra de la moto de [el expresidente Luis] Lacalle o cuando andábamos embromando con temas que son de política menor”. Añadió que “el presidente pagó al precio que se lo dieron”, y destacó que es llano, vive en Salinas “y no escondió su camioneta”.