Pereira sobre la camioneta de Orsi: "No es un tema de relevancia política"

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió a los cuestionamientos a Orsi por la compra de la camioneta. “No sé dónde quieren que viaje el presidente. Yo quiero que viaje en el auto más seguro, este presidente y el anterior. El anterior andaba en una Toyota, yo no me preocupo por cómo la compró, me preocupa que ande en un auto seguro, cuando anda en el auto oficial y cuando anda en el particular”, dijo en diálogo con Subrayado.