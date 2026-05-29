Los celulares de Marset sacuden a gobiernos de la región y la estructura del PCC

Jerarca de Gobierno boliviano se reunía con Marset en Santa Cruz

Los coletazos de la detención de Marset el 13 de marzo en Bolivia, repleta de irregularidades en su procedimiento, acentuó la interna policial que quedó en evidencia durante el operativo en Santa Cruz, con agentes que llegaron desde La Paz para ejecutar allanamientos e incautaciones sin la presencia de la Fiscalía, pero sí con la supervisión de la DEA estadounidense.

Sebastián Marset detenido

En el procedimiento en el que se arrestó a Marset, mientras dormía, en un inmueble del barrio cruceño de Las Palmas, fue donde los policías hallaron 23 teléfonos celulares (uno de ellos en una caja fuerte) dos tablets y una laptop, luego entregados a agentes de la DEA que participaron de la operación conjunta para capturar al uruguayo y de inmediato subirlo a un avión para trasladarlo a EEUU.

Según informes de inteligencia de la Policía boliviana, hay imágenes, videos, textos que comprometen a personas que brindaron protección al jefe narco uruguayo.

“En estos dispositivos hay grandes novedades, que ya están en Estados Unidos. Hay evidencias de que una alta autoridad de Estado, incluso 10 días antes de la detención de Marset, estuvo de visita en la casa de Las Palmas. Esto es muy grave”, señaló un agente de inteligencia en su reporte consignado por el diario El Deber.

La caída del capo generó también un efecto dominó sobre su estructura organizativa criminal y el grupo armado que lo protegía en Bolivia, entre los que estarían también policías cruceños, según dijo el propio vicepresidente Edmand Lara.

Cae capo del PCC vinculado a Marset que se camuflaba como agricultor

Sobre el primer punto, el pasado martes 26 de mayo, el brasileño Gerson Palermo, considerado como uno de los principales jefes del Primer Comando de la Capital (PCC), fue capturado en el municipio de Cotoca (Santa Cruz), donde se había refugiado, según confirmó la Fuerza especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que junto a la Interpol, con información proporcionada por la Policía Federal de Brasil, logró detener a este hombre que “estaba hace más de 10 años prófugo de la justicia brasileña y que llegó a Bolivia para ocultarse. En los últimos años había logrado establecerse en un inmueble por Cotoca, donde al parecer se hacía pasar como próspero empresario de la agricultura”, manifestó un alto jefe de la Felcn. La captura de Palermo se logró tras detectar que tramitaba una identidad falsa.

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Consultado por ED 24, el viceministro de sustancias controladas, Ernesto Justiniano, aseveró que gracias a las intercepciones de las comunicaciones de Marset, se logró establecer que ambos formaban parte de la misma organización.

Debido a su peligrosidad, Palermo (expiloto) fue extraditado de inmediato a Brasil, bajo estrictas medidas de seguridad para responder por una condena de 126 años de cárcel en su país, que fue aplicada en 2020.

Palermo está acusado por delitos como organización criminal, tráfico internacional de drogas, homicidios y otros como el secuestro de un Boeing 727 de la aerolínea Vasp en el año 2000, para luego robar un banco.

Gerson Palermo

Santa Cruz de la Sierra: el refugio y el hub logístico del PCC

La inteligencia brasileña sostiene que desde hace una década el PCC copó los principales canales de narcotráfico de Bolivia y también del este de Paraguay, consolidando la Ruta Caipira para el trasiego de cocaína y la estratégica Santa Cruz como base de operaciones del narcotráfico internacional y refugio de capos prófugos.

Por ejemplo, Marcos Roberto “Tuta” de Almeida, uno de los máximos líderes del PCC y principal broker de la organización en Bolivia, fue capturado en mayo de 2025 mientras intentaba renovar una cédula con documentación falsa y eso derivó en una investigación sobre una red de protección integrada por policías y facilitadores bolivianos para realizar trámites para el crimen organizado internacional.

A Tuta se lo vincula también con un esquema de lavado de dinero a través del sistema conocido como “dólar-cabo”, con transacciones internacionales que incluían a Bolivia y Paraguay (donde también es requerido). En 2020, el brasileño había escapado a Bolivia desde Brasil, donde fue condenado a más de 12 años de prisión por organización criminal y también enfrenta varios cargos por lavado de activos.

En mayo de 2022, medios brasileños señalaron que Tuta se encontraba secuestrado en Bolivia por su propia organización, debido que había ordenado el asesinato de dos altos mandos del PCC sin el aval del “tribunal criminal” interno. Las víctimas serían Nadim Georges Hanna Awad, considerado el número dos del grupo, y Gilberto Flores Lopes, alias “Tobé”, miembro encargado de las finanzas del PCC.

Tras esa situación, desde Brasil advierten que su lugar lo ocupó otro brasileño afincado en Santa Cruz desde hace más de una década. Se trata de Sergio Luiz “Mijao” de Freitas, que vive con nacionalidad boliviana y rodeado de lujos, y según el fiscal brasileño Lincoln Gakiya, quien al igual que el recién detenido -Palermo- también fue enviado a Bolivia por el líder del PCC (Marcola) con una tarea estratégica: la coordinación del flujo de pasta base de cocaína hacia Brasil por el Mato Grosso, instalando una base operativa en Santa Cruz de la Sierra, un punto clave del narcotráfico internacional del PCC.

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Guerra narco en Bolivia por el trono que dejó Marset

La frontera cruceña entre Bolivia-Brasil es una de las zonas de cruentas disputas con bandas locales e internacionales, en una configuración del crimen organizado que comenzó durante la ausencia de Marset entre julio 2023 y su retorno al país en 2025, que se agravó aún más tras la caída del capo narco y que tiene como uno de sus protagonistas al exlugarteniente del uruguayo en Bolivia, Erland “El Colla” García, quien se habría aliado con mafias balcánicas tras romper con la banda de Marset.

Distintas mafias de los Balcanes (serbias y albanesas) intentan desde hace años copar los principales canales del narcotráfico boliviano como ya lo hicieron en Ecuador. Entre ellos se destaca la organización liderada por el serbio Lucas Starcevic, otrora socio de Marset en varios envíos de cocaína y pasta base a Europa mediante el método conocido como drop on-drop off, cargando los alijos en altamar alcanzando buques transatlánticos con lanchas rápidas desde la costa uruguaya.

Varios de ellos terminaron mal, como el mega cargamento de cocaína hallado en en febrero de 2022 en la playa de San Antonio (Rocha) y otro de una tonelada de pasta base que fue interceptado en noviembre de 2024 en San Luis (Canelones), que se suman a otros cargamentos perdidos por Luis Fernando “Flaco” Fernández Albín, principal lugarteniente de la organización de Marset en territorio nacional, detenido a fines de 2025 en Buenos Aires (Argentina) y recluido en Uruguay.

Tl0scrT9-_1300x655__1.jpg Cargamento de 1360 kg de cocaína incautado en la playa de San Antonio (Rocha). Febrero de 2022.

El nexo entre esta banda balcánica y la operativa local de la organización de Marset quedó en evidencia tras la Operación Virtus, un operativo antidrogas llevado a cabo en marzo de 2023, que logró incautar 489 kg de cocaína y desbarató a parte de la organización dedicada a ingresar cocaína desde Argentina y Bolivia para enviarla a Europa, conformada por serbios, montenegrinos, argentinos, uruguayos y bolivianos. La droga ingresaba de forma clandestina a través del río Uruguay y se acopiaba en lugares estratégicos (como la zona de Pajas Blancas) para contaminar buques de carga en altamar, modus operandi atribuido al grupo liderado por Starcevic y enseñado a los narcotraficantes locales liderados por Fernández Albín.

Starcevic, fue detenido el 27 de agosto de 2025 cuando intentaba cruzar a Bolivia por el Chaco paraguayo con un pasaporte falso de Argentina y lo expulsaron a Brasil, donde enfrenta un proceso de extradición a Serbia por varios delitos, entre ellos el homicidio en 2015 de su antiguo jefe Goran Radoman, crimen que derivó en una guerra entre los clanes balcánicos de narcotráfico Kava y Škaljari.

El serbio huyó y montó la fachada de su muerte en España, lo que le permitió escapar a Brasil, donde está acusado de matar a tres personas: un policía, el portero de un edificio y otro narcotraficante de origen serbio; pero igual logró quedar en libertad por un “error” administrativo de la Justicia brasileña.

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El peligroso criminal, que según varios informes de Inteligencia tiene importantes nexos con miembros del PCC y de la ‘Ndrangheta italiana para el envío de cocaína hacia los principales puertos de Europa, quería entrar a Bolivia para reorganizar a su grupo y vengar los homicidios de tres de sus socios: los serbios Miljan Gjekic y Vanja Milosevic, y el macedonio Dejanco Lazarevski (presuntamente a manos de miembros de la organización de Marset), cuyos cuerpos fueron encontrados desmembrados en una casa de Santa Cruz de la Sierra.

Para la inteligencia policial boliviana, la "balcanización" ha transformado al país en un centro de producción de cocaína en un campo de batalla abierto; donde antes había acuerdos de exportación fluida, pero ahora hay emboscadas y sicariatos.

Medios bolivianos reportaron que la banda colombiana "Los Espartanos" no tardó en mover sus fichas para ocupar el vacío de poder dejado por Marset. La alarma sobre la presencia del grupo criminal se prendió con la captura de Jorge Isaac “Mapaya” Campaz Jiménez, sorprendido en una narcofiesta de cuatro días.

La sangrienta reconfiguración del narcotráfico en Bolivia se reanudó a pocos días de la detención de Marset y su traslado a EEUU, con el asesinato del colombiano Yefferson Barreto Sánchez, acribillado en su camioneta frente a un bar cruceño.

Luego llegó la vendetta colombiana. El piloto de avionetas del grupo de Marset, José Pedro Rojas Velasco, alias "Pepa", fue ejecutado el mes pasado dentro de su auto deportivo en plena competencia de rally frente a decenas de testigos. Pepa también tenía fuertes vínculos con el PCC y las principales mafias narco que operan en Rosario (Argentina).

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Por este crimen, la Policía boliviana detuvo recientemente al colombiano Elkin Deivi Bravo Omen, quien fue acusado de seguir a la víctima y de enviar fotos y datos sobre sus movimientos a otro miembro de la organización cafetera.

Miembros del PCC intentaron matar a principal socio paraguayo de Marset

En Paraguay, días atrás fue acusada formalmente por lavado de activos y asociación criminal la expareja de Marset, Gianina García Troche, en el marco de A Ultranza Py, causa por la que legisladores cartistas y exministros del gobierno paraguayo fueron condenados por formar parte de la organización liderada por Marset y el piloto de rally devenido en narcotraficante, Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán.

No obstante, en tierras guaraníes también siguen los sacudones de la detención del uruguayo en Bolivia y su traslado express a EEUU. En el penal de máxima seguridad de Minga Guazú donde está recluido Tío Rico, un grupo de siete miembros del PCC montó un operativo para matarlo, pero este se salvó porque justo había salido a una audiencia judicial.

tioricosenda Miguel Ángel "Tío Rico" Insfrán, socio paraguayo de Marset, en prisión por A Ultranza Py.

Debido al intento de atentado fueron relevados los principales responsables de ese centro penitenciario y los siete presuntos atacantes fueron trasladados de urgencia desde el penal de Minga Guazú hasta la cárcel ubicada en la ciudad de Emboscada. En tanto, a solicitud de su abogados, fue reforzada la seguridad de Insfrán en el centro de reclusión investigado.

El nerviosismo por lo que pueda decir Marset, o en su defecto, lo que pueda hallar la Justicia de EEUU en sus celulares, tiene en vilo a todo el sistema político paraguayo, mientras en Uruguay, la Fiscalía puso en el freezer la principal causa que involucraba al gobierno de Luis Lacalle Pou con la irregular entrega express de un pasaporte a Marset, para liberarlo de Dubái, y el posterior encubrimiento que incluyó la ilegal destrucción de documentos públicos por orden del expresidente.